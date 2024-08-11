黃宗澤雪山捱凍尋妻　蔡潔難抽離屋企爆喊

黃宗澤（Bosco）、袁偉豪及蔡潔組成的「滅罪鐵三角」，傾力演出無綫新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，將於今晚8時30分在翡翠台推出。Bosco要在零下氣溫於山上「尋妻」，袁偉豪陷入四角戀，蔡潔則重遇令她精神崩潰的關楚耀，將劇情推上高潮！

《法證VI》讓Bosco、袁偉豪及蔡潔再次聚首鬥戲，合作還原兇案真相，為離世者伸張正義，亦為幸存者尋求救贖，劇集日前已於內地上架，預約人數破港劇紀錄突破333萬。承接上輯劇情，本輯講述法證專家余星柏（Bosco飾）、重案組要員井浩然（袁偉豪飾）及法醫范佩清（蔡潔飾）攜手破案，經過上輯，他們的默契更見昇華。3人於愛情路上不約而同陷入悲慘狀況，Bosco太太王敏奕在蜜月期間人間蒸發，袁偉豪與未婚妻蔡思貝感情掀起不少風波，蔡潔與關楚耀的發展更是意想不到，有鑑於自身經歷，他們領悟到人生與死亡的真諦。多宗大案「少年赤裸藏屍密封沙井」、「燒屍的秘密」及「天外飛屍」等貫穿劇集，氣氛緊湊。

袁偉豪捲四角戀

另外蔣祖曼、馮皓揚及郭珮文等加入劇組，令全劇陣容更為豐富。談到今次演出，Bosco坦言要背誦很多專業名詞對白，甚有難度，他又笑謂：「上輯講敏奕主動追求我，今輯我哋結婚嘞，但佢又突然消失咗，變成我『追』（尋）佢。外景喺日本拍，我哋要睇住飄雪扮浪漫，但根本凍到講唔到嘢！我又要通山跑搵佢喎，嗰幾日好辛苦。」

負責不少動作戲的袁偉豪則表示：「最難忘係承接上輯同蔡思貝嘅關係受考驗外，我仲要同戲中扮演馬貫東太太嘅傅嘉莉有段關係需要處理。同佢會有場車廂重頭戲，講佢情緒大爆發，我就揸住架車去演，仲要協助佢順利完成拍攝，比較難忘。」

蔡潔於上輯戀上精神有異的關楚耀，令她留下極大心理陰影。「已離世」的關楚耀在本輯將會以另一角色出現，蔡潔重遇這個令她患上創傷後遺症的男人，即產生極大衝擊：「呢部分嘅戲係好難演，再加上去到呢輯我嘅角色感情方面跌蕩好大，所以有時返到屋企都未抽離到，會坐喺度喊。」又預告劇情將交代其角色被控入罪兼入獄，要等Bosco及袁偉豪營救：「至於點解會咁，就要觀眾拭目以待！」

王敏奕披嫁衣 戴祖儀克服恐懼

身為男主角的Bosco今次可謂艷福無邊，周旋在一眾靚女中間，包括「同事」戴祖儀及郭珮文，以及「失蹤太太」王敏奕。他與敏奕終於修成正果步入教堂，後來對方竟不幸遭綁架。於日前釋出的預告中，可見二人你儂我儂的甜蜜戲碼，敏奕的婚紗Look更獲讚仙氣十足！

戴祖儀則開心透露：「我個角色性格好鍾意同啲昆蟲相處，所以要真實咁拍攝，但我本身其實好驚蟲嘅，都要硬住頭皮去演！我發覺人只要無退路，好多嘢都一定克服到！今次同台前幕後相處得好愉快，尤其Bosco好照顧我。」據悉，今次劇集的主題曲交由敏奕負責，歌手出身的祖儀雖然「爭輸」，但大方表示密切期待收聽。

郭珮文盡顯天然呆本色

郭珮文去年參選港姐後獲派進組拍劇，扮演Bosco下屬，首次拍劇的她謂：「我角色性格有啲呆呆哋，主要戲份都係喺部門開會，以及討論案件搵到嘅化學成分同指紋等等。一切都好新鮮，首次直接見證各位前輩嘅超水準演技，坦白講我知自己有不足嘅地方，最大問題係講對白時個嘴冇張開，導致台詞講得唔夠清晰，呢樣嘢係我最後悔嘅。」不過她表示是次學到好多嘢，是很難忘的經歷。