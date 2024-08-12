娛圈單打︱話喊就喊交足戲　頂流男神冧死你

韓國頂流男神金秀賢挾《淚之女王》餘威旋風式訪港，事隔10年再舉行粉絲見面會，逼爆亞博館Hall 10，連「山頂位」都坐滿人，以韓星見面會來說絕對前無古人！本欄當然唔可能錯過是次盛會， 觀乎「白女婿」風騷活潑交足戲，粉絲都覺得值回票價！

金秀賢整晚不停唱歌大展歌喉，首先以大家最耳熟能詳的《淚》劇OST《Love You With All My Heart》打頭陣，全場尖叫不斷，白女婿認真魅力沒法擋！期間唔少得同粉絲玩遊戲等例牌嘢，但最叫人感動嘅係，香港粉絲拍下應援片段送給金秀賢，出動到航拍、小輪、電車、巴士、大型廣告牌等全方位海陸空應援，睇到男神目瞪口呆，一臉難以置信，最後更激動爆喊！口痕友話白女婿話喊就喊，果然好戲！

不過，要數美中不足，肯定係MC嚴崇天的表現！唔係話佢唔夠落力，而係佢對於搞氣氛和控制節奏完全未到家，尤其抽粉絲玩遊戲非常拖時間，悶到發瘟，問金秀賢問題亦毫不中Point，搞到男神只能答「行嘢」！製作方提供嘅《淚》劇名場面同樣九唔搭八，經典醉酒戲、哭戲、吻戲統統欠奉，作為台下觀眾，真係O晒嘴！

嗱，有資深韓粉就話，若然搵森美做MC，成晚嘅氣氛肯定會更熾熱更開心，可惜呢個世界沒有如果！早前另一韓星金宣虎訪港，見面會正是由森美做MC，氣氛一流。嚴崇天本身係TVB娛樂新聞台主持，因為懂得韓文，近年包辦唔少韓星演唱會及見面會的MC工作，不過始終未見功架，連金秀賢本人都比他更懂得搞旺個場，炒熱氣氛，哈。