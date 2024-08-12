平野紫耀領軍襲音樂節　帶挈女廁人龍消失

日本人氣王平野紫耀領軍的組合Number_i，昨日（11日）連走兩場，中午先亮相千葉市舉行的戶外音樂節《ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024》，亦是組合自今年4月參與美國大型音樂節《Coachella Valley Music and Arts Festival 2024》後，首度為日本的音樂節演出。

三子跳唱出道歌《GOAT》及《BON》等9首歌曲，現場氣溫與氣氛同樣熱爆，迫滿逾萬樂迷，非常墟冚。現場樂迷搞笑透露，Number_i演出期間出現「怪現象」，一直大排長龍的流動女廁，人龍忽然消失，全因大批女樂迷被Number_i吸引睇騷，認真誇張。

之後，三子即趕往東京巨蛋，出席由所屬事務所TOBE為元旦能登半島地震籌款的慈善運動會《Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME》。三子遲了約20分鐘才抵達會場，與同門師兄三宅健、北山宏光、組合IMP.及一眾訓練生等分成黑白兩隊，大玩拔河與接力跑，又與石川輪島中學的棒球部學生對賽。期間，網上有疑詐騙的釣魚網站出現，聲稱直播活動，但事務所其後發聲明澄清否認，並呼籲粉絲不要受騙。