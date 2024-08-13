雲浩影自爆遭193嫌棄　Dee：佢生得太靚

藝人雲浩影（Cloud）、男團ERROR成員郭嘉駿（193）、何啟華（Dee）、吳家忻（kayan9896）及鄧月平（Larine）今日（13日）現身北角一戲院，出席黃Viu原創劇《同居少女諸事卜》試映會，劇集將於明日（14日）於「黃Viu煲劇平台」獨家上架。

Cloud分享拍攝感受時指劇中要周旋於Dee和193之間，不過笑指現實生活中她兩者也不會選：「因為佢兩個太好朋友，我揀邊個另外嗰個都會唔開心。」她又笑指他們二人經常嫌棄他，身旁Dee即説：「我嫌棄佢生得太靚，唱歌又好好聽，做戲又吸引，頭先睇佢扮中學生好好笑，哈哈！」193亦即時附和表示認同説：「Totally agree!」問到Cloud是否他們心目中女神？二人即笑指：「一定係啦！」

問到Cloud跟193和Dee合作感受？她表示很有難度：「佢哋太搞笑啦，又即場爆肚，有一幕我哋3個同場，佢哋爭奪我，嗰場都拍咗好多次，因為我要忍笑。」兩子則表示大家喜好不同，故現實中不會爭女仔。

另提到有報道指Dee跟MIRROR成員楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）投資的泰國餐廳找人頂手，Dee澄清絕非事實，透露現階段正洽談續約事宜，亦希望繼續經營，坦言3人是希望能在旺區為市民提供平民價錢的美食，問到是否蝕錢？他表示生意額不便公開：「如果為賺錢就唔係咁嘅標價，只要啱啱好可以繼續做就得。」至於在土瓜灣經營咖啡店的193，亦自爆店舖曾找人頂手：「想轉更旺嘅地區，依家已經轉咗去尖沙咀。」