東冲有料到：從打Golf看泰國人的生活樂趣

於曼谷機場附近的高爾夫球練習場很受當地人歡迎，無論男女老幼都愛到此揮桿。（胡慧冲提供）

對香港人來說，打高爾夫球（Golf）可算是一種富貴玩意，加入球會的會費費用不菲，令不少人望洋興嘆。但在泰國卻是另一番光景，撇除一些高級的高爾夫球會所，在當地打Golf並不昂貴，可歸類為中產及大眾化的玩意。

話說在曼谷機場附近的Mega Bangna商場後方，有一名為Togolf的大型練習場，內裏提供所有打高爾夫球的用具，亦有專人指導如何打球，甚至有食物飲品供應。早上前往幫襯的話，每人每小時收費約THB600（約HK$133），場地甚至有團體收費，6人入場的話均分每人HK$100有找，可謂十分相宜，如此收費在香港可謂異想天開。

現場所見，除了專業球手或中產外，亦有一般家庭帶着小朋友齊齊到場揮動球桿，而且又可飲飲食食，恍如開派對般興奮，可謂集家庭娛樂、餐飲及運動於一身。所以這裏由朝到晚都人頭湧湧。難得的是，就連旅客亦歡迎入場。

場地雖然收費便宜，但卻不失專業。這裏提供的高爾夫球均內藏晶片，擊出後能從屏幕即時得知球落在何地，可藉此與同行友人進行切磋比賽。

其他配套方面，這裏還設有浴室設施，旅客從酒店Check-out後，臨上機前可在此打打Golf、用餐及沖個涼再前往機場也未嘗不可。親身感受過後，你會發現在泰國打Golf無論服務及配套均超乎想像。

胡慧冲