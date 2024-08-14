恆御美食博覽有禮　1蚊換到原價90蚊禮包

【特約報道】一年一度嘅美食博覽又來啦，今年用HK$1就可以換到Lucky Me撈麵、Muchy's小麥餅、Lexus夾心餅、Rebisco樂味口雜豆及Rebisco樂味口朱古力威化棒，今次可以一過滿足晒多個願望，真係要介紹吓！

率先介紹

•Lucky Me撈麵 - 原來撈麵唔係一定只有印尼，仲有菲律賓！呢款撈麵，麵質爽口而且味道同一般傳統撈麵完全唔同。有5款口味，包括青檸味、辣青檸、甜辣味、辣椒味和原味，適合唔同嘅需要。撈麵仲喺2023年攞到菲律賓銷售獎No.1及最受歡迎品牌獎，攞得獎梗係一定好嘢，大家記住唔好錯過！

•Munchy's小麥餅 - 來自馬來西亞健康之選，鬆脆香口，充滿麥香味，可以浸落牛奶食，適合早餐或下午茶，大小朋友最佳選擇，獨立包裝，方便攜帶。

•Lexus力士忌廉夾心餅 - 來自馬來西亞，口感鬆化，配搭香滑夾心（有朱古力、芝士、檸檬和花生4款口味），是下午茶不可以錯過的食品，獨立包裝，方便攜帶。

•Rebisco樂味口叮噹雜豆，每包內含花生、青豆、蠶豆、粟米，一次過滿足你需要嘅口感，是煲劇或口痕友的最佳食品。

•Rebisco ChocoMucho樂味口威化朱古力棒，外面鬆脆可口，夾住濃厚嘅朱古力夾心，咬落去香濃朱古力味，口感勁鬆脆，超濃郁朱古力，愛吃朱古力嘅人士一定好滿足！

依家嚟美食博覽（15-19/8期間）去到3樓攤位3C F03，只需要搭以下問題，就有機會可以用HK$1嘅價錢攞到以上5款嘅產品（每款一包），簡直係一次過滿足晒所有嘅需求，仲使等乜啦，快啲嚟搵我哋啦！

問題：Lucky Me有邊款味道（其中兩款）

答案：青檸味、辣青檸、甜辣味、辣椒味和原味

問題：Munchy's原產地係邊？

答案：馬來西亞

記住每日10位，先到先得，係3樓3C F03，到時見！

禮物包會場價$60、原價$90，包括：

1 × Lucky Me 撈麵（包）

1 × Muchy's 小麥餅（包）

1 × Lexus力士忌廉夾心餅（包）

1 × Rebisco 樂味口叮噹雜豆（包）

1 × Rebisco 樂味口朱古力威化棒（盒）

每天有10位名額可以贏取HK$1以上嘅禮物（原價HK$90）

（注意：味道會有所更改變）

只需答到以上其中1條題目就有機會啦！

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Lucky Me撈麵於1989年由Monde Nissin公司首次推出，Monde Nissin Corporation是一家菲律賓食品公司，旗下品牌包括：

Lucky Me遍布於中國、韓國、台灣、泰國、澳洲、新西蘭、中東、加拿大及美國。是菲律賓家家戶戶都熟悉的產品，已成為每個菲律賓人的主食，無論年輕還是年老都熟悉，而且經常作為主餐及不可缺少的產品之一 ！

關於Lucky Me包裝上的「PANCIT CANTON」為菲律賓語，即CHOW MEIN NOODLE，即「炒麵」意思。

菲律賓尼爾森零售調查，2023銷售Top .1，根據 Kantar World Panel，Lucky Me是菲律賓麵類最受歡迎的品牌，並以彈牙爽口麵條譽名，5款不同口味包括：

Kalamansi：馳名 No.1,，由於醬油帶有青檸的口味，感覺清清涼涼，最適宜夏天進食，不可不試。

Chilimansi：可以一次過滿足晒愛食辣，又想食青檸味嘅願望，有檸檬味又有微辣椒味，令人愛不釋手。

Hot Chili：愛刺激嘅朋友，當然要選擇極辣椒味，採用精選辣椒材料精製而成，一定令你回味無窮！

Sweet & Spicy：如果唔食得太辣，可以試吓依款味道，淡淡嘅帶有甜味，溫和及清涼嘅感覺！

Original：由於麵條彈牙爽口，可選擇原味，配其他醬汁食，效果更佳。

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來自馬來西亞嘅Munchy's餅乾已經有超過30年歷史，目前係馬來西亞本土餅乾品牌嘅市場No. 1，亦出口到世界各地超過50個國家。Munchy's重視品質，嚴格監控產品生產過程，選用優質小麥粉，食品安全有一定保證。而且，旗下有各種唔同種類嘅餅乾產品，包括夾心餅、克力架、威化餅等等。

首先同大家介紹Lexus夾心餅，Lexus在馬來西亞係夾心類餅乾銷量第一嘅品牌 。

餅底入口鬆化，上面布滿蔬菜碎，配搭軟滑香濃嘅夾心，香口之餘又有少少甜，味道豐富。今次美食展為大家帶嚟4款口味，朱古力味甜而不膩、花生醬味香滑濃郁；芝士味同檸檬味，每款味道都好出色！ 獨立包裝，方便攜帶，畀小朋友帶返學或者出街做茶點就啱晒啦!

Munchys Cracker就係比較簡單健康嘅系列，有原味克力架同小麥餅兩款產品。口感鬆脆，充滿小麥香。特別嘅係，餅乾形狀專為浸泡飲品而設計，小麥餅係「8」字形，Size啱啱好可以放落熱飲杯。上班族可以作為每日嘅早餐或者下午茶，配搭咖啡或麥皮，都非常之適合。呢兩款產品都係獨立包裝，一次一包，就唔怕開咗會疏氣啦！

樂味口已有60年歷史，於1963年誕生，以一家簡陋的麵包店開始。於1963年8月15日，菲律賓第二代華裔企業家Jacinto Ng, Sr.成立了英格蘭餅乾工廠，一家在聖胡安租用的二手麵包店生產餅乾的小公司。這家兩層樓的麵包店開始營運，有15名工人、一台英式旋轉烤箱和一輛雪佛蘭送貨卡車。

為了提供每個菲律賓家庭都能負擔得起的美味零食，Jacinto Ng, Sr. 推出了夾心餅乾和原味餅乾作為該公司的首款產品。

1972年，將生產地點遷至位於Novaliches的更寬敞的工廠，英格蘭餅乾廠並易名為Rebisco，隨後出產不同嘅產品，其中有Fudbee Barr、 Hansel Cracker、CuppY Keyk、Ding Dong叮噹雜錦豆、Choco Mucho；Rebisco樂味口Ding Dong叮噹雜豆有2款口味，分別係原味和辣味。內有花生、青豆、蠶豆和粟米，超有質感的小食，唰嘴爽口青豆蠶豆，多種必嘗口味，鹹香夠勁但卻不油膩，絕對的伴茶下酒追劇良伴。

REBISCO ChocoMucho樂味口威化朱古力棒：（3款口味）牛奶朱古力、黑朱古力和白朱古力。外層鬆脆可口，夾住濃厚嘅朱古力夾心，咬落去清濃香口，愛吃朱古力嘅人士一定好滿足。