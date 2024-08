電影中出現「穿崩」鏡頭經常發生,而最近有影迷翻睇22年前的《哈利波特消失的密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)就有大發現!

那場戲講述哈利波特與馬份在一眾同學面前參與「決鬥會」大鬥魔法,而有影迷定格睇時就清楚見到其中一名男工作人員竟然「入鏡」。「穿崩」鏡頭於網上瘋傳後,即惹來一眾粉絲留言取笑。有粉絲笑指「他」可能是片中邪惡女巫麗塔史譏 (Rita Skeeter)的助手。另有粉絲說:「我好想知佢知唔知自己喺片中出現。」亦有粉絲指「穿崩」鏡頭是不可以原諒的失誤:「佢哋(製作團隊)點可能留意唔到?!」

講到「穿崩」又點可以不提HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)!幾年前播放的最後一季經常出現「穿崩」鏡頭,最經典就是古代場景被驚現現代連鎖店的咖啡杯,而到了大結局竟然再現穿崩位,有眼利網民發現畫面出現膠水樽,即時被網民狂鬧製作唔認真。