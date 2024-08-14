中年好聲音︱梁浩銓被債主追數80萬　本尊認衰：我之前做錯咗！

《中年好聲音》參加者近日是非多多，38歲的曹敏寶今年年初被爆出疑與人夫梁浩銓有婚外情而被公司雪藏。有指梁浩銓跟無綫解約後，繼續經營其音響工程公司的生意，但近日竟然傳出被疑似債主公開追數。

曹敏寶和梁浩銓被爆出婚外情後，先後為事件解畫，曹敏寶稱得到老公的信任和全力支持。而梁浩銓當時坦承與懷孕太太因夫妻問題暫時分居，潛水數月後就澄清與太太早已和好如初，只是太太不喜歡他做幕前。不過近日梁浩銓再度是非纏身，有疑似「債主」踩入《中年好聲音》的社交網粉絲討論區公開追數。

疑似債主在討論區撰長文指梁浩銓欠債纍纍：「中年好聲音第一屆第十二強梁浩銓欠本人數萬，本人誤墮梁浩銓音響工程投資陷阱，已多次追討不果，由年頭年三十晚開始追討，連二月中幫佢番咗兩日Part Time嘅人工都無出，嗰度每日番咗12個鐘，直到現在足足三個月仍未能追討，梁浩銓用咗好多藉口不還錢，經常用轉頭入、戶口被凍結、網上銀行用不到為藉口。」疑似債主續稱：「我開頭以為佢剩係欠我一個人錢，原來唔係，佢開咗債主群組，加晒佢欠人錢嘅債主入去（包括我），欠嘅數目超過80萬，但一蚊都無還過畀我哋，我哋成班苦主，搵極佢都搵唔到，佢剩係識得逃避，我之前已經爆過佢欠款嘅事，佢喺被訪問中話會處理，但到依家無處理過。」

疑似梁浩銓亦有回應債主，他表示曾有逃避但現時會承擔問題：「感謝大家，同大家講聲對唔住，我之前做錯咗，但希望大家高抬貴手，而更加希望我可以盡快解決咗呢個問佢。」其後相關的追數貼文已被刪去，梁浩銓回覆傳媒時直認欠債，並透露總數比80萬還要多，更指自己有跟債主們協商，整不斷工作去填補款項。