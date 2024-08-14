凍齡小雪貪玩陪返大學上堂　爆餅印大女係法學高材生

曾是Y2K宅男女神的小雪（蔡雪敏）近年已淡出幕前，現時跟第三任韓籍丈夫在澳洲定居，間中在社交網分享日常生活點滴，不時大晒19歲大女Ronni的靚相。小雪保養得宜，雖已年屆45歲，但與Ronni如同兩姊妹，最近小雪更跟女兒返大學上堂，更意外大爆女兒為高材生。

小雪昨日（13日）在仕交網以「頑皮的媽媽陪女兒上大學lecture」為題發文，並指：「偷偷走入女兒大學的lecture陪她上課，好彩沒有畀老師發現，完課後吃番餐lunch hot pot鎮定一下。」照片中所見，小雪坐在大學課室的較後排位置，與講師有一段頗遠距離，但小雪事後猶有餘悸，笑指「好驚被老師問問題！」其中一個Hashtag更寫上「法學生」，疑似透露女兒在大學所讀的科目。小雪之後與女兒吃火鍋定驚，點了一人一鍋和多款肉類、丸和蔬菜等，不過歌手出道的小雪就點了麻辣火鍋。

自Ronni長大後，小雪每次分享兩母女的合照都為女兒加上Emoji，亦見不到其全貌，但可隱約見到舉機Ronni輪廓眼大大面尖尖，加上一頭長髮造型，如同小雪初出道時的外貌，可惜今次小雪分享的照片，就連女兒的面部都被裁走，大家無緣見到Ronni的靚樣。至於小雪之前也重返校園，早前出Po指龍年會繼續努力進修大學心理學課程。小雪的細仔Rocco都相當生性，電腦上的wallpaper寫滿勉勵自己的金句，非常成熟，令小雪欣慰。