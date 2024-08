「漫威」多元宇宙　邊位奧斯卡影帝原本有機飾演「星爵」？

漫威(Marvel)憑超級英雄話題新作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)成功挽回劣勢,因片中大玩「多元宇宙」關係而出現不少由非原演員飾演的超英角色,近日就有傳媒爆原來在美國男星Chris Pratt獲選飾演《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)超英角色「星爵」(Starlord)之前,漫威曾考慮過多位男星飾演那個角色,其中包括來自英國的奧斯卡金像影帝!

據知在Chris之前,英國男星愛迪雷美(Eddie Redmayne)被傳曾是漫威高層心目中的「星爵」飾演者人選,愛迪一直沒有否認亦沒有承認。除了傳聞「星爵」之外,愛迪2019年曾自爆有興趣飾演漫威對家DC的反派「謎語人」一角,那個角色之前占基利(Jim Carey)飾演過,近期就有男星Paul Dano飾演過。

除了愛迪之外,亦有多位紅星亦成為漫威「考慮之列」。其中有多位更曾飾演過或後來飾演過超英的男星。幾年前憑DC超英「沙贊」上位的男星Zachary Levi曾自爆為「星爵」試過鏡,而他更成為漫威當時的「第3選擇」。他認為當時的試鏡有助他後來獲得「沙贊」演出的機會。他表示自己與《銀》導演是好朋友所以才被要求試鏡。

而美國男星約瑟哥頓利維(Joseph Gordon-Levitt)的情形亦與Zachary近似被要求試鏡,他早於2012年已獲DC邀請在《蝙蝠俠-夜神起義》(The Dark Knight Rises)飾演「蝙蝠俠」助手「羅賓」一角。此外,曾於《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange and the Multiverse of Madness)「多元宇宙」客串飾演「神奇先生」的男星John Krasinski 以及《變種特攻》(X-Men)「鐳射眼」James Marsden亦被爆曾為「星爵」試過鏡。