「漫威」多元宇宙　邊位奧斯卡影帝原本有機飾演「星爵」？

漫威（Marvel）憑超級英雄話題新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）成功挽回劣勢，因片中大玩「多元宇宙」關係而出現不少由非原演員飾演的超英角色，近日就有傳媒爆原來在美國男星Chris Pratt獲選飾演《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）超英角色「星爵」（Starlord）之前，漫威曾考慮過多位男星飾演那個角色，其中包括來自英國的奧斯卡金像影帝！

據知在Chris之前，英國男星愛迪雷美（Eddie Redmayne）被傳曾是漫威高層心目中的「星爵」飾演者人選，愛迪一直沒有否認亦沒有承認。除了傳聞「星爵」之外，愛迪2019年曾自爆有興趣飾演漫威對家DC的反派「謎語人」一角，那個角色之前占基利（Jim Carey）飾演過，近期就有男星Paul Dano飾演過。

除了愛迪之外，亦有多位紅星亦成為漫威「考慮之列」。其中有多位更曾飾演過或後來飾演過超英的男星。幾年前憑DC超英「沙贊」上位的男星Zachary Levi曾自爆為「星爵」試過鏡，而他更成為漫威當時的「第3選擇」。他認為當時的試鏡有助他後來獲得「沙贊」演出的機會。他表示自己與《銀》導演是好朋友所以才被要求試鏡。

而美國男星約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）的情形亦與Zachary近似被要求試鏡，他早於2012年已獲DC邀請在《蝙蝠俠-夜神起義》（The Dark Knight Rises）飾演「蝙蝠俠」助手「羅賓」一角。此外，曾於《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange and the Multiverse of Madness）「多元宇宙」客串飾演「神奇先生」的男星John Krasinski 以及《變種特攻》（X-Men）「鐳射眼」James Marsden亦被爆曾為「星爵」試過鏡。