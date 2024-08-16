提到美國菜式，大家可能只想到各款輕食和速食，高熱量又簡單，其實當地還有很多美食值得發掘。近日有自助餐以美式作主題，再加上高級餐廳的全新菜單，讓大家對美國菜有更深認識。

開懷任食

尖沙咀五星級酒店自助餐廳於8月推出美式自助晚餐，客人先品嘗龍蝦及鱈蟹腳等冷盤海鮮，就可開懷大啖德州烤牛胸肉、美式燒排骨、迷你芝士漢堡、美式熱狗和美式蘋果批等地道菜式，再加上特設的墨西哥粟米餅站，為客人提供不同口味的餡料，按個人喜好選擇再品嘗，更加美味。

小童隨時免費

任食又有優惠往往最吸引，灣仔自助餐廳於即日至9月29日推出味遊美國自助餐晚，多款食材由當地直送，更是原汁原味。菜式包括燒特級美國牛肋肉、焗美國珍寶蠔、美式龍蝦包、夏威夷魚生雜菜沙律、加州藜麥牛油果沙律、炸魚餅漢堡、棉花糖朱古力夾餅和美式芝士餅等。客人用指定信用卡會有85折優惠，每位付費成人可帶1位6歲以下小童免費用餐，感覺就更抵。

紐約意風

很久以前，意大利人移居到美國，讓意菜漸漸滲入美國風格。中環紐約曼哈頓意大利餐廳近日推出全新菜單，澳洲朱古力飼全血和牛上腰肉牛排M9+，肉味香濃，迷迭香羊架配烤大蒜和珍珠洋葱，肉質嫩淜。煙熏鴨胸配鮮菠蘿，剛好中和。海鮮菜有木炭烤南極犬牙美露鱈魚佐橄欖醬、自家製玫瑰蟹意大利雲吞伴龍蝦汁、火燄芝士白汁螺絲粉配黑松露和地中海海鮮燉湯等，讓客人感受奢華的美式意菜。另外，品牌的美式酒吧推出全新夏日酒單，如Pear Reverie以啤酒乳酪酒配意大利佛手柑利口酒和黑麥威士忌，Garden Fresh以氈酒配檸汁和薄荷青瓜糖漿，逢星期一至六下午5時至9月時會有Manhattan Prohibition歡樂時光優惠，首杯指定飲品只要HK$10，續杯每杯HK$50，相當抵飲。

人氣牛油蝴蝶餅

對小食有興趣的，可留意尖沙咀新開的美國蝴蝶餅連鎖老店，招牌的原味蝴蝶餅全手工製作，有濃厚牛油香氣，外脆內軟。其他味道有意大利辣肉腸、肉桂和杏仁等口味，蝴蝶小脆餅有朱古力、焦糖、芝士或忌廉4款鹹甜蘸醬，未來亦會推出香港限定口味和優惠。此外，店子有經典檸檬特飲、雜果檸檬特飲，配蝴蝶酥最好不過。