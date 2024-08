Scarlett Jones　唔做律師拍四仔

喺唔少人眼中律師係何等高尚嘅職業,只係有位索女竟然放棄做律師,反而選擇下海做脫星拍四仔搵食,佢就係來自英國嘅Scarlett Jones,唔知大家有冇睇過佢演出嘅作品呢?

無拘無束

縱使性格有幾反叛,相信唔少有人都會將自己同前途掛鈎,做番份正當職務,因此當初Scarlett Jones選擇投身四仔界時,佢嘅家人都大表震驚!

出生於英國中部城市諾丁漢嘅Scarlett Jones,自細生長於一個中產家庭,由於父母管教嚴厲,故此佢由小學到中學時期嘅生活都相當循規蹈矩,每日都係返學、放學及回家做功課,亦因為咁,好少機會接觸到異性。升讀大學時,佢更修讀法律,而父母都寄望佢將來會成為律師,前途無限。不過大學畢業後,佢嘅人生就唔同晒,因為佢搬離屋企自己一個人住,生活變得自由自在、無拘無束,佢坦言好似去咗新世界咁Free!事關佢終於可以將潛藏嘅反叛性格釋放晒出嚟,唔單止唔着衫通屋走,仲走去夜店跳脫衣舞,雖然家人知道之後強烈反對,卻仍無阻佢銳意發展成人事業。

未來脫后

憑住迷人嘅外形及火辣身材,Scarlett Jones唔單止成為夜店嘅脫衣舞王后,更被脫星事務所睇中邀請演出四仔。原來佢一直都幻想自己有朝一日,能夠喺床上跟男優激戰,因此佢二話不說便答應,投身脫星界搵食喇!甫出道,佢就為四仔影片網站WankItNow演出處女作《I Think We Can Make a Deal》,雖然呢部作品只喺網上發行,但卻備受四仔迷關注,令佢人氣急升,唔少四仔評論員更大讚佢嘅演技同床技都一流,未來有望成為脫界天后。

及後,Scarlett Jones挾住人氣,食住個勢進軍裸模界,推出多輯全裸寫真,盡情滿足晒男士嘅眼球。不過問到有冇興趣發展網紅事業時,佢就表示自己嘅四仔演出仍有待磨練,加上模特兒工作相當忙碌,故此暫時未有此考慮喎!

Profile

出生地:英國

身高:167cm

三圍:35G-24-35

喺脫界極速冒起嘅Scarlett Jones,雖然未有意發展成人網紅事業,但佢仍經常喺網上分享性感辣照,令佢嘅X帳號擁有超過37萬粉絲,相信佢成為成人網紅只係遲早嘅事。