周星馳《女足》海選　香港代表「甜版舒淇」殺入最後6強

「喜劇之王」周星馳去年啟動女版《少林足球》電影《女足》（暫名）開拍計劃，今年3月該片更於台灣舉行大型海選記招，本預定6月就要公布入選名單，並且進行決賽，不過，有關方面透露由於參賽者相當踴躍，要由3萬人裏面甄選入圍名單，相當困難，故決賽延至今日（22日）才在台灣舉行，並由周星馳團隊、電影《女足》副導演伍文良等擔任評審。

參賽者透過隨機分配的表演項目搶分，大考急才，而眾參賽者於表演時亦出盡渾身解數，扮盲妹、驚嚇mode乜都有，其中，香港代表現年22歲、有「甜版舒淇」之稱的張天一，憑着40吋長腿、亮麗外形，最終成功殺入六強，與郭柏妍同是畢業於香港大學的她，身高1米73，本身亦是一位模特兒，雖然在才藝表演中，演技尚待磨練，但一向擅於訓練女新人的星爺來說，應沒難度！至於其餘6強，分別是台灣新生代創作歌手謝采紋（藝名采子）、運動健將蔡南筠、「舞」林高手姚方、馬來西亞扮嘢高手關麗葒，以及貌似電影《功夫》哨牙珍、畢業於台北藝術大學電影創作系的楊昀蒨，她於才藝表演中以大舉「消失的啞鈴」之搞笑演出，再加上騎呢甫士，成功贏得評審的心！雖然入選最後6強，但仍未知能否參與《女》片，稍後6人將獲安排來港與周星馳進行一對一面試，終極選出「真‧星女郎」！