柳應廷化身月球獨居老人　用音樂營造外星大戰　

繼《筆觸男孩憂鬱之死》及《約齊靈魂在墳墓開生日派對》後，MIRROR成員柳應廷(Jer)今日推出本年度三部曲的第三首作品《月居人》，並終於揭曉Jer今年系列歌曲的主角，原來就是月亮。Jer介紹三首歌都同月亮有關，「《筆觸男孩憂鬱之死》裏面有句歌詞係『月有眼光和我拓荒服侍癮』，月亮喺MV入面係一個被動角色，喺漆黑之中做背景，build up歌曲氣氛；《約齊靈魂在墳墓開生日派對》入面，靈魂會『呼喊月圓』，主動同月亮講一啲說話；到今次《月居人》，我就化身飛上月球獨居老人。」

故事講述主角想遠離其他人寧靜過活，從地球逃離到月球，但一班拿著武器的人們為求開發資源，入侵月居人的世界，爆發攻防戰。編曲上初段為營造出孤單感覺，開端就只得一支電結他同人聲演唱，慢慢去到宇宙大爆炸，節奏加速及加入不同樂器和聲音層次，而擔任編曲的正是多才多藝的恭碩良（Jun）。Jer一向好喜歡Jun，「好鍾意Jun嘅歌曲《月球人》，今次首歌某程度上係受到Jun呢首歌嘅啟發。

《月球人》有一種宇宙大爆炸嘅衝擊，Jun唱得好rock好搖滾，今次咁啱又係月亮做主題，可以搵到Jun幫手編曲係超級開心。」而Jun更幫忙打鼓部份，為歌曲畫龍點晴，Jer又爆料Jun除了幫忙打鼓，還有負責其他樂器部份，更明言：「唔知《月居人》同《月球人》可唔可以合作做一個crossover呢？」

MV方面，更請來電影《明日戰記》的CG班底製作，Jer化身流浪月球的獨居者，角色因為流浪太久，留了一頭長髮，而且更變白了。Jer表示：「今次搵咗好多嚟自唔同地方嘅CG後製人員幫手製作畫面，裏面會有啲星體、戰艦、銀河系出現，拍攝時候我只能全憑幻想去演。」。