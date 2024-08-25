新版《烏鴉》開畫票房口碑慘敗　女主角批評對李國豪家人不敬！

李小龍兒子李國豪（Brandon Lee）於1993年因拍攝電影《烏鴉》（The Crow）中槍鏡頭時誤中道具子彈碎片而當場死亡，震驚全球。今年是影片上映30周年，電影公司推出新版《烏鴉：重生》（The Crow），並由男星標沙格（Bill Skarsgård）飾演男主角。曾於舊版中飾演國豪女友的影星Sofia Shinas近日受訪時就痛斥新版對國豪不敬！

她認為影片注定失敗：「啲人愛Brandon（李國豪）套原版。。。好難想像佢（李國豪）家人同未婚妻（Eliza Hutton）得知自己所愛嘅人為拍呢套戲而獻出咗自己嘅生命，然而，多年後，又有人再演呢個角色，佢嘅家人同未婚妻又會有咩嘢嘅感受？」Sofia澄清她並非批評新版的演員，而是認為一套充滿「瑕疵」的電影不應該被重拍。

《烏鴉》新版在爭議聲之下於前日（23日）在北美開畫，結果於之前一日的優先場僅收65萬美元（約507萬港元）仆直，預計開畫3日將不過1,000萬美元（約7,810萬港元）。開畫票房差之外，新版《烏鴉》的口碑亦強差人意。