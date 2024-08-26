新片連環仆　《死侍與狼人》重登北美票房榜首

漫威（Marvel）超級英雄話題作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）上映至今剛好1個月，但仍然愈戰愈勇，近日更重登北美票房榜冠軍寶座。

上周五有兩片打對台分別就是「貓女俠」Zoë Kravitz執導與影星男友Channing Tatum首度合作的驚慄片《求救眨眨眼》（Blink Twice）以及舊片重拍的《烏鴉：重生》（The Crow）。不過兩片的開畫成績皆未如理想，其中《烏鴉》更僅收460萬美元（約3,583萬港元）排開畫票房榜第8位，成績還不及舊片重映的添布頓（Tim Burton）動畫《怪誕隨意門》（Coraline）。

至於《死侍與狼人》上映第5周過去周末仍勁收1,830萬美元（約1.42億港元）重登本周北美開畫票房冠軍位置。上映至今該片於北美的累積票房已接近6億美元（約47億港元）。於新一集《死侍》中客串飾演「牌王」的Channing亦有主演《求》，因而被網民指「自己打自己」。

另方面，迪士尼彼思的賣座動畫新作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）近日於北美以外的累積票房已衝破10億美元（約78億港元）大關，成為影史上於北美以外首部創下10億美元票房的動畫電影。