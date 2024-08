藝人王嘉慧(Cathy)樣靚身材正,2021年參加香港小姐競選時能躋身5強,近日應屆入圍佳麗被指質素level up,作為港姐師姐的她,亦愈來愈靚,深明水着是流量密碼,日前Cathy曬出海去玩的新相,穿上粉藍色比堅尼,站在遊艇甲板上,展示白雪雪肌膚和修長美腿,心口漲卜卜,腹部隱約見到腹肌,身材無得輸,網民狂讚好身材,性感得來又可愛,有網民直言「Better than all the 今屆港姐」「再參選港姐,一定冠軍!」