威尼斯電影節︱妮歌潔曼新片首映　章子怡羽毛造型捧場

澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的新作《Babygirl》入圍今屆《威尼斯電影節》「主競賽單元」，有份爭影后的妮歌於香港時間今日凌晨出席該片於當地舉行的全球首映禮。

57歲的妮歌率領片中幾位影星包括西班牙男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）、Harris Dickinson與Sophie Wilde等出席，而安東尼更罕有帶埋女友Nicole Kimpel現身紅地氈。此外，今屆威尼斯「主競賽單元」唯一華人評審成員章子怡都有現身首映，穿上羽毛連身裙的她於紅地氈上滿場飛，十分風騷！

《Babygirl》故事講述飾演已婚辦公室女高層的妮歌與年輕見習生發生關係，片中她有多場火辣辣的性愛鏡頭，在記者會上妮歌形容影片談討多樣性問題：「套戲好明顯係有關性愛，有關渴望、秘密、婚姻、真相、權力同承諾。」影片大受觀眾歡迎，放映完畢後全場觀眾站立拍掌長達7分鐘，妮歌離開戲院時有觀眾大讚她：「你好掂呀！」

除了妮歌新片之外，日本名導演黑澤清入圍「非競賽單元」的新作《Cloud》亦於同晚舉行全球首映禮，片中一眾演員包括菅田將暉、古川琴音、奧平大兼以及窪田正孝等全部缺席，僅得黑澤清與女監製出席，令在場一眾粉絲失望。該片日前被正式公布將代表日本報名參加角逐下屆《奧斯卡金像獎》最佳國際電影。此外，奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）主演的新劇《索命書》（Disclaimer）第2晚首映禮（播放第5至7集）亦舉行完畢，同片的韓國女星鄭浩妍繼續以性感打扮現身首映。