宣萱指歌手享特權舊片瘋傳　被爆90年代騷錢仲高過王菲

藝人宣萱近日重返娘家TVB拍劇，然而她的一條舊片瘋傳，當時仍是新人的她在《K100》中，大膽質問高層：「無綫我覺得都係重用歌星呢個問題，因為我曾經試過喺三廠拍劇，可以二三四五廠主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，雖然都幾多戲，但係永遠主角係歌星。同埋，我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句Sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會畀人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。冇，我想你解答呢個問題囉。」當時就連古天樂、郭晉安和鄭伊健都拍爛手掌。

而網台節目都有探討這個問題，身為TVB藝人的江美儀和梁思浩就解構TVB不同類型合約，並爆出90年代宣萱騷錢竟高過王菲和譚詠麟等一眾歌手，看完可能就明白為何宣萱所講的問題會發生。

電視台有很多種藝員合約，而歌星不是幫TVB打工，他們並沒有月薪。江美儀指他們是「斷騷計，騷錢仲要好平，三位數字。」8、90年代因為卡拉OK盛行，歌手紅到去海外，電視台需要他們拍劇，而他們又想多個平台曝光和宣傳新歌，所以王菲、蘇永康等很多歌手都有拍劇。

之後美儀就簡單講解大家常聽到的騷錢，半個鐘為之一個騷，即一集1小時劇集為兩個騷，梁思浩大爆：「當年宣萱大係$2,800一個show，佢拍《餐餐有宋家》，一個禮拜拍五日，一個月有幾錢人工？」答案是$56,000。相反，歌手要簽歌星合約，但只得幾百蚊，有$300、$500、$800價位，即使去到當紅的「頂流」譚詠麟，亦只得$1,000騷錢。他續說，有些未去到天王級數的歌手，騷錢可能$600，拍一集劇（兩個騷）即$1,200，比藝員少一半有多，拍20集劇才得$24,000。

思浩解釋：「當時歌星肯拍電視劇因為當Promotion，連埋主題曲，曝吓光，佢哋係蝕畀TVB。」歌星出去唱首歌可能已有兩萬蚊，等於在TVB拍一套劇的價錢，在商言商當然先接出面酬勞高的工作，有空檔剩才返TVB「填窿窿」拍嘢，因此主持問：「咁咪變咗出現頭先宣萱話成班坐晒喺度等，等三、四個鐘囉，咁你話關唔關歌星事？又真係唔關。」

此外，歌手拍劇還要另外畀髮型師、化妝師錢，$24,000根本不足以找數，所以歌手可說是貼錢拍劇，但為了多元化發展，90年代很多歌手都樂意拍劇。梁思浩說：「拍戲唔係你專長，但係仲要唱完歌跑入TVB，仲要背劇本，仲要收得幾嚿水幫你拍，冇辦法，我諗今天嘅宣萱同古天樂明啦。」