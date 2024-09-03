同阿Dee爭Cloud完敗　193求婚慘食檸檬

藝人雲浩影（Cloud）、吳家忻、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）等演出的Viu原創劇《同居少女諸事卜》，講述幾位同居女生所遇到的不同愛情問題，當中Cloud周旋於193與阿Dee的三角關係，193更向Cloud求婚，但Cloud卻心繫阿Dee，最終令193慘食檸檬，不過現實中，阿Dee自嘲沒可能爭女爭贏193！

阿Dee與193同屬男團ERROR成員，早已默契十足，今次要於劇中演「情敵」，阿Dee笑言：「我同193爭女？代表戲劇，係假嘅，仲要話係我爭贏，邊有可能，現實世界係唔會發生，因為我同3哥出trip，feel到差別待遇，大家都係男仔，但女士們對大家真係有差別待遇，多你20cm係唔同，高大就鑿住靚仔，有才華都冇用。」193就斬釘截鐵表示二人在現實中絕不會爭女：「現實中我哋唔會爭，阿Dee鍾意黑人，有紋身、瘦啦、ABC嗰啲，我覺得呢類太激進，我比較鍾意溫文爾雅、白白淨，同阿Dee係相反，我鍾意文靜、乖巧，聽我講多啲，阿Dee鍾意控制佢、鬧番佢轉頭嘅。」

而首度與Cloud合作，二人大讚對方有演戲天分，更異口同聲指被Cloud「口才」嚇一跳，阿Dee指：「第一次同Cloud合作，估唔到佢表面斯斯文文，其實講嘢都幾寸，不過好好玩，意外地發現佢幾有天分做戲，佢除咗唱歌之外，可以考慮做多啲戲。」193就指：「Cloud第一次做戲都做得幾好，冇乜NG，睇得出都做足功課，係平時喺戲外搶口咗少少。」Cloud則自言首次拍劇感覺有點緊張：「今次拍攝有幾版紙對白，第一次有感情戲，所以比較緊張，擔心會連累對手NG，但好開心，佢哋全部好好，冇畀到壓力我，同阿Dee拍攝更是非常順利，最大挑戰係同阿Dee嘅分手場口，因為要拍好多個鏡頭，好難Keep住情緒，但阿Dee好好戲，我好被佢帶動。」問到現實中，可有試過同時被兩位異性追求？她笑說：「自己唔係好多人追，但如果要揀，會以性格行先，講感覺。」