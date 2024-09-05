大快活9月推出破天荒爆「抵」價 全日「9」優惠幫你慳到盡 早午茶晚只需$29起

【營業資訊】大快活致力為廣大市民帶來性價比「爆」高的優質美食。踏入9 月，大快活為各位帶來一系列爆「抵」價「9」相關優惠，橫跨早、午、晚餐。讓大家任何時候都可以享受爆「抵」美食。

即日起，星期一至五早市時段可以優惠價享用【超抵食早餐】（$29），此套餐包括「煙囪熱狗卷」、以酥皮卷的外層包着蒜香脆皮腸，完美結合酥與脆的口感，配上港式經典的「火腿湯通粉」 及自選熱飲，只需$29即可以提供開始新一天所需的能量！

午市時段有健康美味的【爆抵雙餸碗配凍綠茶】（$39），每款雙餸碗（$38）加$1即可同享健康涷綠茶；每日都有多款不同菜式任君選擇，有酸甜入味又醒胃的「京都肉排」、極俱港式懷舊風味的「瑞士雞中翼」，更有黃金香脆兼甘香彈牙的「香煎粟米馬蹄肉餅」，不得不提惹味下飯家常小菜「魚香肉絲茄子」及「菜脯炒蛋肉燥」。每日都有8款不同菜式讓你自由拼配屬於你的心水【爆抵雙餸碗】（$38），加$1更可享健康凍綠茶一杯，為你中午打打氣。

每日下午3時起，更會推出適合加餸的免斬【原隻貴妃雞】（$49）。原隻貴妃雞以上湯浸熟，肉質鮮嫩，皮彈香滑、肉汁豐富。雞味濃郁且無油膩感，與米飯更是絕配，讓人回味無窮。

除上述優惠，大快活更加推【逢星期一晚市 9折優惠】（9月9、16、23及30 日），無論你想食中式小菜、西式鐵板或是其他亞洲美食，都一樣可享9折，坐言起行幫你慳到盡！