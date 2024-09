Phantom Scintilla專屬典藏版　「女神」致敬

勞斯萊斯向來是奢華的代名詞,為滿足現今富豪的需求,不僅推出Bespoke高級定制服務,更有VIP-only的專屬典藏版。藉着品牌誕生120周年之際,最近廠方以標誌性的「歡慶女神」為靈感,基於Phantom Extended創作出Phantom Scintilla專屬典藏版,向其永恒的繆斯致敬。全球限量10輛,每輛售價近260萬美元(未連稅折約$2,030萬港元)。

營造大理石靈動氣質

Phantom Scintilla專屬典藏版最大特色是Bespoke高級定制部門特別替車頭的「歡慶女神」換上新裝。說到「歡慶女神」,其靈感之始乃是來自公元前190年由帕里安大理石雕琢而成的《薩莫色雷斯的勝利女神》(The Winged Victory of Samothrace)雕像。為了與這偉大雕像建立清晰且優雅的連繫,團隊研發出一種既能詮釋帕里安大理石半透明且晶瑩剔透的特質,兼能細膩地摹繪出帕里安大理石獨特紋理的陶瓷飾面,完美體現「歡慶女神」的靈動氣質。配搭靈感源自薩莫色雷斯島四周海洋顏色的Andalusian White白色及Thracian Blue藍色的Bespoke雙色車漆,加上金屬亮片營造出如陽光照射海面時波光粼粼的視覺效果;至於手繪藍白雙色腰線和Spirit Blue藍色輪圈裝飾細節,為優雅的外觀更添不凡。

星之脈動環抱車廂

「歡慶女神」的優雅靈動更由車頭以不同工藝設計流淌至車廂內,包括繁複高雅的Bespoke高級定制車門內飾及座椅刺繡。其中對開車門的皮革內飾起用灰、白、黃及兩種不同藍色、共633,000針縫線,配合發光打孔工藝編織而成,通過光線的透射呈現由內而外的閃爍效果,堪稱是品牌有史以來最複雜的門板設計。至於座椅的腰背位特別以帶有微妙反光、上有灰白藍3色共236,500針精緻刺繡的斜紋織物覆蓋。配合被命名為「星之脈動」的Bespoke中控台飾板,剛好與4塊內門板和座椅刺繡環抱整個車廂。整塊飾板近乎横跨三分之二個中控台,由7條以實心鋁單獨銑削,面層採用跟車頭「歡慶女神」沿出一轍的陶瓷飾面「絲帶」組成。每條「絲帶」邊緣均經過拋光處理,呈現鏡面光澤營造出流動感,別具匠心。

優雅飄逸視覺效果

此外,深得車迷歡心的Bespoke高級定制星光車頂,團隊以1,500顆由手工定位並鑲嵌、並會依次點亮的動態光導纖維「星星」,幻化作「歡慶女神」隨風而起的飄逸衣袖,令車廂更添靈動。為了達到所需的動態效果,還精心布置了4,450個更大直徑的打孔,讓底下銀色金屬織物材質透現,營造出細膩微妙的光影交錯效果。「歡慶女神」的優雅飄逸之感更在後排手工飾面木餐桌上流淌,該木飾面噴塗了多達19層以Arctic White為基調,並覆以融入彩虹金屬顆粒的清漆。工匠特別將帶有圖案的部分於手工打磨後塗上啞光飾面,打造出兩種色彩微妙變換的視覺效果。值得留意是,工匠還將一塊鐫刻上「歡慶女神」最初設計理念「Speed with silence, the absence of vibration, the mysterious harnessing of great energy, and a beautiful living organism of superb grace(迅無聲,穩無痕,駕馭極盛於秘境,展至雅於大美)」飾板鑲在副駛席前的儲物箱內,完美詮釋專屬典藏的精髓。