李安舊作《雙子任務》被作家告抄襲索償逾千萬

台灣導演李安執導的2019年科幻動作片《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）由荷里活男星韋史密夫（Will Smith）擔任男主角，故事是講述韋飾演的前殺手被他的年輕複製人追殺。雖然影片上映至今已有5年，但近日一名南非科幻小說作家Kissinger Sibanda就入稟指控該片抄襲他2011年出版的小說《The Return to Gibraltar》，並索償170萬美元（約1,326萬港元）。

他除了控告同時擔任監製的韋史密夫之外，亦控告電影公司Skydance Productions與發行公司派拉蒙電影公司。不過李安就沒有被告。根據法庭文件指Kissinger Sibanda聲稱《雙子任務》的構思與他的小說有相同之處。小說以一名被複製並捲入時空旅行計劃的非裔美國角色為主角。他認為影片抄襲了小說的主題、情節、人物描寫以及文化背景。此外，他亦指自己曾於2012年與韋史密夫的替身分享過自己對該小說中的想法，不過他已忘記了該名替身的名字，此外，他亦透露自己曾將該小說的副本寄給William Morris Endeavor經理人公司。