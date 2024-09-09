宣美閃爆搶Fo！泫雅性感襲西九韓流騷灑水降溫

一連兩日的韓流拼盤音樂騷《Star Nest Music Festival》昨晚（8日）在西九竹翠公園舉行第2日演出，表演歌手包括韓國性感女歌手泫雅、宣美及人氣男團TREASURE。

將於下月與男友龍俊亨結婚的泫雅身穿露背透視裝和短裙，十分性感，她唱出《I'm Not Cool》、《Bubble Pop!》及《RED》等Hit歌，期間她問粉絲：「今天天氣很熱，大家還好嗎？如果需要水的話我可以給你們。」之後她便遞水給台前的粉絲，又向台下灑水給粉絲降溫，她透露最近正在籌備新專輯，會盡快攜新歌來見大家。

宣美則以黑色背心襯閃爆豹紋短裙性感登場，大騷小蠻腰和白滑長腿，她一連唱出《pporappippam》及《Balloon in Love》，當聽到台下粉絲跟住唱，她便大表感動，並表示平時沒有很多機會來港，所以一直很期待今次音樂節，她又學台下粉絲講廣東話潮語「大癲」。之後她演繹熱爆歌曲《Gashina》，令全場High爆。

至於壓軸出場的TREASURE就一連唱出《KING KONG》、《JIKJIN》及《HELLO》等歌曲，成員逐一用中文作自我介紹，其中道榮用普通話說：「好久不見，非常想念你們。」今日（9日）是成員俊奎的生辰，蘇庭煥帶領全場粉絲跟他說「生日快樂」。而他們唱畢《RUN》之後便離開舞台，不少粉絲不捨得離開並大叫「Encore」，TREASURE便再出場演唱《DARARI》，為音樂節畫上完美句號。