為「黑武士」配音成經典　老牌男星占士艾朗鍾斯離世　「天行者」：RIP父親

荷里活老牌男星占士艾朗鍾斯（James Earl Jones）離世，享年93歲。

占士於美國時間昨日早上由家人陪伴下安詳離世，他縱橫影壇超過半世紀，主演的電影冇數。其中包括《幻夢成真》（Field of Dreams）、《美國之旅》（Coming To America）、《王者之劍》（Conan the Barbarian）以及《追擊赤色十月》（The Hunt For Red October）等，由於他擁有一把深沉的聲音，亦為多部電影及動畫配音包括迪士尼經典動畫《獅子王》（The Lion King）與《星球大戰》（Star Wars）的經典大反派角色「黑武士」（Darth Vader）。占士死訊公布後，一眾名人紅星包括於《星戰》系列中飾演「黑武士」兒子「天行者」（Luke Skywalker）的男星麥咸美（Mark Hamill）都有於社交網站留言向他致哀，麥轉發占士離世的報道並留言「RIP父親 💔」之後麥亦再貼與占士的舊合照並留言表示：「世界上最優秀的演員之一，他對《星球大戰》的貢獻是不可估量的。人們將會非常懷念他#安息父親💔」

占士亦曾於1971年憑《拳王奮鬥史》（The Great White Hope）獲《奧斯卡》最佳男主角提名，成為男星薛尼波達（Sidney Poitier）後，第2位非裔男演員獲《奧斯卡》影帝提名。而2011年，占士就獲《奧斯卡》頒發終身成就獎。除了電影及電視之外，占士亦活躍於舞台。5次獲提名《東尼獎》，並先後兩度獲封劇帝。