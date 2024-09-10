Beyonce轉戰鄉謠界不獲提名　父親批評與種族有關

美國樂壇天后Beyonce今年轉型推出首張鄉謠音樂大碟《Cowboy Carter》，雖然大碟空前成功，不過她於昨日公布的「鄉謠界盛事」《第58美國鄉謠音樂獎》（CMA）提名名單中不獲任何提名，因而令大批粉絲大為不滿！

《CMA》提名名單公布後Beyonce結果捧蛋，即惹來她的一眾粉絲極度不滿於社交網站留言鬧爆，粉絲表示對Beyonce「零」提名而意外，更有粉絲提議Beyonce於《CMA》舉行當日宣布舉行新巡迴演唱會來搶風頭。不過也有網民「持平」：「唔係所有人都係Carrie Underwood（鄉謠天后）...Beyonce作新嘗試唱鄉謠歌曲唔代表佢就值得獲提名！」

除了粉絲不滿之外，就連她的父親Mathew Knowles亦「有嘢講」，他受訪時表示自己對女兒不獲《CMA》提名而不意外，因為她於2016年獲邀請與鄉謠女組合The Chicks（前名The Dixie Chicks）於《CMA》台上表演時已被觀眾柴台，事後《CMA》一直沒有就此事向Beyonce道歉。此外，他亦認為女兒不獲提名與「種族問題」有關，他說：「喺美國白人較多，而唔好彩就係佢哋（白人）唔會就佢（Beyonce）能力同成就而去投票，仍然存在『黑白』（膚色）問題。」他強調自己並非稱《CMA》投票人士種族歧視，但女兒被「忽略」已證明一切。

Beyonce不獲《CMA》認同冇損心情，早前生日的她與老公Jay-Z身在中美洲巴哈馬群島Turks and Caicos度假享受陽光與海灘，而「壽日女」日前就於社交網站分享於當地慶生的照片，並留言表示自己好感恩並多謝粉絲的生日祝福。