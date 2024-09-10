港姐︱決賽重量級嘉賓揭盅　葉蒨文親自欽點後輩合作

《2024香港小姐競選決賽》將於本周日假將軍澳電視廣播城舉行，日前大會宣布今年港姐將破天荒全女班上陣，並以剪影形式預告重量級表演嘉賓，今日大會正式公開神秘嘉賓身份，乃樂壇分量人物葉蒨文（莎莉），向來對自己要求甚高的她，於本月初已與幾位欽點的歌手黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）、組合XiX其中3位成員Crystal、Charlotte及Caitlin等後輩，密鑼緊鼓為表演試音、練歌及綵排。

錄音當日正值Sabrina生日，莎莉應要求將蛋糕捧到壽星女面前，令她大感驚喜，及後莎莉又與一班後輩唱生日歌，搞笑地著全場唯一男士林子祥（阿Lam）帶頭，氣氛熱鬧。談到與親自欽點的後輩碰面，莎莉大讚眾人乖巧及聽話，並笑言事前擔心後輩未能抽空合作：「佢哋好忙，我心諗如果唔得咁點算？依家I Am Very Grateful，尋日最開心係突然有Demo畀我聽，我覺得好感激同感動，個個都畀咁多心機。阿Lam聽到都讚唱得好。」

莎莉又大方披露親自欽點的原因，笑言有次與阿Lam吃牛扒時，突然有人衝過來不斷興奮地「呀呀呀」，並自我介紹是《聲夢2》的黃洛妍，及後翻看其參賽片段時大讚對方唱功：「佢又唱得幾好喎，所以我先睇晒成個《聲夢》，好Impressed。所以我今次答應做嘉賓，係希望帶到啲新嘅女仔畀大家睇吓，今次我畀佢哋好大挑戰，因為喺咁短嘅時候要記咁多歌詞。」而昨晚莎莉於阿Lam陪同下現身電視城綵排，身形甚弗的她，穿起開衩運動套褲及腳踏鬆糕鞋，型格十足，跳唱快歌時不但風采不減當年，而且活潑度絕對不輸一眾後輩，狀態不俗。