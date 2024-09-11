【簡潔生活學】工作好像永遠做不完？

整理收納的好處，是為慳時間、提升效率，讓自己可以有更多時間做自己喜歡的事情或是輕鬆過活，但有些朋友「長期繁忙」，身邊的同事們都能夠準時下班，但自己的工作好像永遠做不完？那麼，你有想過是因為不懂分「緩急輕重」嗎？

首先，大家要明白一點，人是有極限的，而每天都有不同事情發生，只要將事件分類安排好，清楚那些「必須做」和「應該做」，專注處理每件任務，自然可提升效率及完成度。

要歸納那些「必須做」（Must do）及「應該做」（Could do）的事，不妨準備一張「待辧清單」，坊間有一個很著名的時間管理術：The Ivy Lee Method（艾維莉時間管理法），法則是「在完成一項工作前，禁止進行下一項工作」，好讓大家專注眼前工作，方法如下：

1. 寫下明天要做的六件事情。

2. 按這六件事的重要性編排先後次序。

3. 第二天就專注完成第一件事才做第二件事。

4. 若果當日沒有完成所有目標，也要重新列出明天要做的六件事情。

5. 每天重複以上程序。

這套方法的重點在於「以一天為單位」，如果前一天沒完成後段的任務，不要氣餒，若是對自己是有價值的，可以再寫入明天待辦清單，隔天繼續做。

實行這個時間管理法，有兩大注意點！首先，在專注當前任務時，就不要想其他事情，以免分散注意力；其次，當完成該項任務時，要讚揚一下自己：Well done！產生良好感覺及滿足感，如此能提升信心和效率去進行下一個任務。

這個時間管理法，對於缺乏調理及專注力人士很多效，想提升效率或準時收工，再不是難事吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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