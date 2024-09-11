科技展關愛　小紅花科創家計劃培育「樂齡科技」STEM人才

【特約報道】以「樂齡科技」為題、協助獨居長者改善家居安全的「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃2023-2024頒獎典禮暨作品展覽於剛過的周日(9月8日)在荃灣 D．Park圓滿舉行。是次計劃由「成長希望基金會」與「騰訊基金會」聯合主辦，「香港教育大學」與「騰訊青年發展委員會」全力支持，活動有多名嘉賓包括郭玲麗議員、鄧飛議員、黃錦輝議員、深水埗民政事務專員黃昕然先生、騰訊雲副總裁陳鐵鋼先生、騰訊集團公共事務副總裁暨騰訊基金會行政總監李子樹先生及成長希望基金會聯合主席陳鄭兆齡女士等等到場支持。

同學們早前親身將作品交由100名深水埗獨居長者試用，再由長者們票選出冠、亞、季軍及5名優異獎，得獎名單於頒獎禮中隆重揭曉。

冠軍由嶺南中學的「隨意出門」奪得。作品透過UHF RFID檢測器，檢測貼有超高頻帶(UHF)智能標籤的物品，從而讓使用者知道有否帶齊物品出門。負責同學之一徐紫詠表示，創作的源頭來自新聞上看到不少獨居長者經常忘記帶鑰匙出門，故希望從這方面入手協助他們。採用科技的靈感則來自日常坐車過隧道的易通行系統，即無線射頻辨識(RFID)技術。

藉比賽接觸獨居長者 別具意義

團隊的另一同學蘇諾言透露，整套產品用了約4個月至半年時間去做，當中最難是電腦編程部分，最終用了整整兩個月時間去解決。期間慶幸大會提供約10節工作坊教授了STEM知識，令人獲益良多。陳漢傑同學則認為，本次比賽過程讓他收獲不少，例如「平時好難探訪獨居老人，藉住這次比賽才能接觸到他們」，認為非常有意義，希望學弟學妹們也能勇敢參加類似的比賽，豐富經驗。

亞軍基督教宣道會宣基中學作品「安居爐心」，是一項警報裝置，當感應煤氣濃度超標，便會響起來提醒用家或周遭住戶，也會以SMS訊息提醒長者的家人或社工。得獎團隊成員之一陳敏澄同學表示，大會安排的大學生導師和評審人員給予了寶貴的意見，引導作品的設計方向、提示了作品的漏洞和可改善的地方。

大會在較早前安排8強隊伍與多名獨居長者見面，各隊伍向長者介紹各自的作品，給他們試用。宣基中學黃昊星同學在親身接觸過長者後，對「老人家=頑固」的標籤改觀：「其實我覺得只要俾足夠嘅邏輯道理，佢地都會接受一啲年輕人嘅意見」。該學校的楊浩麟老師讚揚同學觀察到長者的需要，認為同學們在過程中建立的合作和友誼，比起勝負更加寶貴。

在過程中學習 勝負是其次

天主教培聖中學校長郭富華也同意獎項是其次，要緊的是同學們在過程當中有沒有關心到社會上有需要的人，能夠用所學的去解決有困難人士的生活問題，這才是本次最大價值。該校奪得的季軍作品「除除善友」，是一項協助手腳不靈敏長者穿或脫褲子的儀器，負責同學之一何悅晴指出，啟發靈感來自多年前某老人院的虐老新聞，以及某電影探討的欺凌問題，認為長者如果能夠藉着儀器做簡單的自理，可維護尊嚴，故從這方面去實現構思。

在製作過程中，團隊遇到支架不穩定的問題，尤其在學校給其他同學的試用中，感覺有機會翻倒。之後除了獲得大會的大學導師協助提供意見之外，也在不斷的嘗試和改進中將產品改進。

其他獲得優異獎的參賽隊伍和作品包括天主教培聖中學的《齡活毛巾》、宣道會陳朱素華紀念中學《芯呼吸》、德貞女子中學《匆來沖去》，以及香港華人基督教聯會真道書院《伴語者》。值得一提的是同樣獲得優異獎的中華基督教會基道中學《防夾手器》，負責的3位同學在參賽時仍就讀中一，是本次8強最年輕的一隊。其中武栢榆同學獲獎難掩興奮，他多謝成長希望基金和其他合作方舉辦這次比賽，讓他認識到不同長者的需要，和學習STEM的知識。

「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃旨在培育及鼓勵熱愛科學及創新科技的中學生，運用STEM知識及無限創意，透過應用及實踐，體現「以人為本」的科學精神，善用創新科技關懷社區，踐行「科技向善」的理念。計劃同時為修讀與STEM教育相關學科的大學生提供實習機會，協助培育創新科技的教學人才。本次各得獎隊伍均可獲獎學金用以採購創科教材，加強校內的STEM教育設備。

嘉賓寄語：保持初心 以科技助人

頒獎嘉賓之一鄧飛議員表示，本次比賽跟其他STEM比賽不同的地方，是以科技實踐關懷，同學們在比賽中一方面可以做到社會服務，另方面可實踐STEM知識。並且8強以用家角度去評審冠亞季軍，令產品更貼近老人家的需要。

另一頒獎嘉賓深水埗民政事務專員黃昕然讚揚參賽同學作品技術水平高，部分產品在一些私營公司的社會服務部門亦看到類以的身影。他希望同學們「能夠維持這份初心，利用科技去解決社會的需要」，並且希望他們的產品有一天能夠「落地」量產。