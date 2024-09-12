Ian特地飛台灣　為新歌培養精神分裂狀態

組合MIRROR成員陳卓賢（Ian） 今年以故事形式創作了一系列派台歌曲，其中，Chapter 3《以孤獨命名》剛於上星期榮登叱咤903冠軍歌，今（12日）立即到電台「叱咤樂壇」宣傳Chapter 4《鑿》，約12時許，Ian在經理人花姐的陪同下到場，身穿棗紅色外套的他，戴上眼鏡以斯文Look現身，現場大批Hellosss(lan粉絲暱稱)大叫：「Ian，你好靚仔!」心情相當不錯的lan都即跟粉絲揮手及作送飛吻狀，相當親民！

節目中，Ian透露7月尾完成首個個人演唱會《Tears in My Sight》後，隨即展開新歌籌備及錄音工作。由於新歌牽涉很多複雜的情緒演繹，最初，Ian與監製計劃需要比較長時間去灌錄，但因Ian全程投入，只需要2至3節便完成了初步錄音。由於歌曲中段情緒轉換到一個類似精神分裂的狀態，Ian特地飛到台灣，希望孤單感能錄出該首歌的情緒，但Ian不肯透露那些章節是在台灣灌錄，笑說要保持神秘感。

談到新歌的MV，Ian說故事大綱一早已經與填詞人陳詠謙有默契，大概希望每一個章節怎樣鋪排、MV怎樣呈現、那一個部分要留有伏筆、那一個部分要存有幻想，都已經一早有了藍本。MV的故事、場景、道具，導演Rony都一絲不苟，故事既有串連性，每個章節都埋有伏筆，但每首歌也可以獨立成篇。這次拍攝《鑿》的MV ，Ian說非常疲勞，疲勞不在於體力而是在於情緒的釋放，他必需要十分專注地投入角色，才能做到一種不穩定的精神狀態。MV拍攝有很多鏡頭都未能呈現在觀眾眼前，所以Ian表示將會有Behind the scene 推出，讓大家都能夠看到團隊的創作和拍攝過程。

今年整個創作計劃是牽涉5首歌曲，整個故事的走向、伏筆、結局，留待第5首歌推出後便自有份曉。Ian說這5首歌十分適合串連起來推出專輯，再加上以往推出的歌曲，已經足夠灌錄一隻大碟，他心目中亦已經為大碟構思了封面，萬事俱備只欠公司安排。此語一出， 一眾Hellosss立即在社交網留言，全力爭取Ian能夠推出專輯大碟。最後，Ian透露10月將會有MIRROR小組歌曲推出，不論是小組成員、曲風、演繹都令大家耳目一新。