敖犬分手仍叫前度做「老婆」　竟被現任當場斷正

現年41歲的男團「Lollipop棒棒堂」成員敖犬去年小10歲的女友發發求婚，二人一直愛得甜蜜，不過日前他們齊齊現身擔任節目《小姐不熙娣》嘉賓時，卻突然爆出交往初期敖犬曾接到「老婆」來電，並搭配3個愛心表情符號，幾乎因此情海翻波！

發發透露當日敖犬帶自己去早餐店，原本是場完美的約會，想不到臨走前男友接到名為「老婆」的來電，她目測到敖犬神色慌張，還試圖開玩笑向她說﹕「妳有甚麼事就跟我講啊，我就在旁邊幹嘛打電話給我？」發發當然清楚自己根本沒撥打電話，而電話繼續響，搞到她「下令」要男友接聽，了解事實之端倪。

原來來電者正是敖犬的前度，而該早餐店乃兩人過往常光顧的，剛巧當天對方也在場，因此打電話要求敖犬：「你可不可以不要來，這樣碰到會很尷尬。」雖誤隨即解開，不過主持之一的派翠克即覺得該前度根本在挑機，其實遇上這種情形，傳訊息告知便可，根本不該在明知敖犬與現任在一起，依然選擇直接打電話。

事發後敖犬不斷道歉，又解釋當時沒注意到手機通訊錄的名稱尚未更改，才發生這個「敏感情況」。發發指當下並沒有生氣，因知道敖犬不是故意的，而敖犬亦即場將名稱改正，事情總算圓滿落幕。