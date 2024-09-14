VIVA拍MV受傷　Carina被爆有五十肩

歌手許靖韻（Angela）、女子組合VIVA四位成員包括張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）及馬思惠（Macy）昨晚（13日）現身銅鑼灣出席酒吧開幕活動，英皇集團主席楊受成亦有一同出席。

早前到泰國旅遊回港的Angela看來清減不少，她解釋或許因曬黑才會看似瘦了：「去咗5日，4日着住泳衣玩水，不過今年都有開始勤做運動，身形冇咁圓潤。」她笑言亦因此要在社交網不停貼水着照展示成果，又表示此行沒有艷遇：「人在外地唔敢貿貿然識異性，交個朋友傾下偈就冇所謂。（接受異地戀？）冇得見面太過辛苦啦，所以如果有得揀都唔會選擇異地戀。」她透露多年來也只曾試過一次在外地結識異性，指對方是一位俄羅斯藉男士，不過認識時已知對方有女朋友，而現在已沒有聯絡。談到工作，她表示正為巡唱第4站作準備，稍後會公布舉行的地點。

至於問到VIVA各人酒量，Carina透露間中在Girls Talk時也會飲酒，也試過和Ada一起飲，但笑指大家通常都只會小酌「飲得很冷靜」。問到Girls Talk有何話題？她們異口同聲表示不外乎傾工作：「因為最近住着錄第3首歌，新歌都係跳唱歌，MV都拍好。」談到MV內容時她們即大賣關子，只透露沒有男主角，但會跟當中一個角色有感情發展，又表示是首次在港拍MV，感到天氣相當熱，Carina與ValC更因忘記搽防曬而曬黑，Macy又爆Carina與Ada兩人最近齊齊受傷，笑指Carina有五十肩，問到修讀物理治療的ValC有否有出手幫隊友？她說：「要4年後先畢業，都有幫Carina按，不過愈按愈痛，哈哈！」至於Ada則解釋是因為今次排舞時間比較短，自己很緊張下拉傷膝頭。