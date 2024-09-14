尹恩惠「CCA果汁」　簡單易製輕鬆減脂

秋風漸起，食欲漸增，想要抵擋美食誘惑，保持好身材？或許妳需要一杯清爽又能帶來飽腹感的飲品，南韓女星尹恩惠在社交平台分享的「CCA瘦身果汁」就幫到你！這款簡單易做的果汁不僅讓她保持窈窕身材，更是在網上掀起一波熱潮。想要輕鬆減磅的你快來試試吧！

「CCA果汁」營養價值

「CCA果汁」中的3個英文字母分別指 Carrot（胡蘿蔔）、Cabbage（椰菜）和Apple（蘋果），這3種蔬果都富含膳食纖維和多種維生素，不僅營養豐富，更能促進代謝，有助輕鬆減脂。低熱量、高膳食纖維的胡蘿蔔是減肥人士的最佳選擇。它富含維他命A、維他命K和鉀，能有效促進腸胃蠕動，增強消化功能，並帶來持久的飽腹感，從而減少進食量。而椰菜以其低卡路里和高纖維特性着稱，是許多減肥食譜中的常客，它富含維他命C、維他命K、葉酸和膳食纖維，能有效促進消化，預防便秘，改善新陳代謝。蘋果則富含維他命C、鉀和多種抗氧化成分，能增強免疫系統，平衡體內水分和電解質。其豐富的膳食纖維還能增加飽腹感，減少進食的欲望，讓人輕鬆瘦下來。

製作方法

首先準備好胡蘿蔔、椰菜、蘋果，比例為2:1:1，然後將所有食材洗淨並切成小塊。再將蘋果和胡蘿蔔放入榨汁機打成泥狀，最後放入椰菜和小量清水，榨成汁即可。完成品是帶有小量果渣的濃稠果汁，毋須過濾。早上空肚一邊嚼一邊喝，一杯就能帶來滿滿飽腹感，更可有助改善消化和預防便秘。