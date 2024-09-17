黃浩然演凸腩中年男　經典舊照勾回憶

藝人黃浩然最近忙於拍攝ViuTV新劇《數字人生》，他在劇中飾演凸腩中年，浩然趁拍廣告空檔把握機會邊拍邊吃零食增肥，他稱：「因為要增磅，我唔可以做運動，已經有3個幾月冇舉重同做任何運動，新劇有好多場戲我要赤身唔着上身衫，為咗增肥，其中最辛苦係一日食5餐，依家已經重咗十幾磅，喺埋位拍攝前如果肚腩唔夠大，就會飲兩支水谷大肚腩，初時擔心自己可唔可以增肥成功，因為我入行初時都只係得120幾磅，從來冇肥過，依家效果總算可以。」

另外，黃浩然的家族經營海味店38年，他近日為拍廣告而翻出很多富紀念性的舊照片，例如1997年他負責為最歷史悠久的一間舖頭揭紅紙，勾起很多回憶及感覺：「當年嘅威利麻街，一條好細嘅橫街，臨過年大家都喺度辦年貨，我哋會一家總動員幫手，喺街拉起橫額好有氣氛，高峰期我哋一條街有八間舖，依家幾十年嘅舊客，得閒都會嚟買嘢同埋搵我哋傾偈。」黃浩然表示家業營運多年，當中看到很多轉變：「由以前只有門市面對面做生意，經歷疫情後，依家有網購，同以前好大分別，不過我哋都係堅持有實體店，維持人同人之間嘅溝通，因為好多係熟客，幫襯咗好多年。」