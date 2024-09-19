蔣祖曼超低胸罕派激凸福利　勇敢一次性感於人前

藝人蔣祖曼（Joman）給人形象高傲冷漠亦鮮有性感，或多或少與她多演專業人士角色有關，不過她日前就趁住中秋佳節於社交網罕有派福利，穿起白色閃亮超低胸晚裝的她，擺出不同Pose，大騷事業線，性感又迷人！

Joman接受東網訪問，她表示自己向來很怕麻煩故很少特意去拍照，不過剛巧近來有空檔，才的起心肝去拍一輯新照片，她解釋：「有時做嘢對方會問我有冇相可以畀佢哋用，但每次都發現得啲半年前嘅舊相，加上本身都想影輯相Po社交網，因為粉絲話我少更新，要還相債畀大家，哈哈！」她指除了為工作及還粉絲債，其實也想留倩影給自己留念：「拍劇要跟番啲角色造型，都想試吓啲平時好少有嘅感覺，因為我冇影過婚紗相，所以想影啲晚裝相。」她指除了台慶或大型頒獎禮，平日自己不夠膽公開穿得性感，笑言今次其實是向自己派福利，不過略嫌未夠時間好好修身，笑指全靠服飾剪裁合適，加上女攝影師懂得就位，才有這樣的效果。

她又分享了今次拍攝的驚險事：「咁啱影嗰日掛8號風球，我都好驚要取消，好在一朝早就開始影，最後順利完成，否則又要同粉絲講爭住先。」她表示今次拍攝是人生新體驗，十分滿意今次這輯相片。