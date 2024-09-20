剪裁魔法師丨陳曉華林鈺洧做Model行騷　胡定欣袁偉豪攜手做主持

香港電視史上首個時裝設計師真人騷節目《剪裁魔法師》將於明日（21日）在無綫播映，節目由胡定欣及袁偉豪擔任主持，還有星級評審蘇永康、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明（Walter）、造型師郭慶彬（Ricky）等，其中還有多位靚仔靚女任模特兒行Catwalk，十位參賽設計師經抽籤配對藝人，包括有陳曉華、張馳豪、李爾晨、陳懿德、何沛珈、林鈺洧、陳楨怡、邢慧敏、張鎬濂和王嘉慧。

陳曉華今日在社交網Po出靚相並發文：「吸引力法則太強的原因，設計師好友話要參加個設計師比賽，但model要抽籤確定，然後我哋都試一試，博一博，登登！吸引力法則很強很強的關係，我成為咗做佢嘅model啦！」

她稱之前出席台慶頒獎禮的靚衫也是出自好友之手，笑言還拿到「最佳衣著獎」，是第一個獎十分珍惜。曉華續稱今次已經是她倆第三度合作，共同去做一件事，不止模特兒這般簡單。而LOONG 9成員、洪欣兒子張鎬濂示範度身訂造龍圖騰服裝，大感驚喜，他表示：「特別誇張剪裁或顏色搭配，我都好想嘗試，尤其是龍代表我，咁啱我都係屬龍，覺得係好特別、好特別！」而首集登場的設計師Kyle，曾為國際巨星Lady Gaga、甄子丹夫婦、內地歌手尚雯婕設計服裝，去年透過專才計劃來港發展，來頭不少。