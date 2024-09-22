姚焯菲18歲成人禮獲萬千寵愛　徐小鳳原來都抱過

聲夢女團After Class成員姚焯菲（Chantel）今日（22日）18歲生日，已飛返新西蘭準備應付公開試嘅佢，就獲音樂人為佢準備生日cake吹蠟燭。雖然未能留港同粉絲慶祝，不過佢就透過網上同「小菲象」（粉絲暱稱）見面及分享心底話，昨晚（21日）她表示是17歲最後一日，聽日就正式踏入18歲生日，其實我都想同18歲嘅自己講，首先作為一個大人非常之唔容易，第二就係我覺得雖然我嘅歲數係一個大人，但我嘅思想、心智仲係唔係非常之成熟，覺得自己仲係一個小朋友，我覺得唔緊要，青春永遠發自內心，我希望自己Keep住青春，仲有搵到一個方法係去成為一個好嘅大人同埋到條路成為一個好女仔，希望18歲以後嘅生活開開心心，我就非常之滿足。」

好姐妹詹天文亦晒出二人合照，亦賣口乖大嗌Chantel做「女王tel」，兩個頭貼頭影靚相，姐妹同心又Sweet又養眼，詹天文仲留言叫Chantel成年之後要繼續做自己鍾意嘅事，窩心十足。

而「小菲象」則製作了一條Chantel成長短片，收集了她由出生幾個月至踏入18歲的相集，其中BB時代的Chantel眼仔睩睩，相當肥嘟嘟又愛笑，最驚喜是原來殿堂級歌手徐小鳳也抱過她影合照，到她2歲時，其美女樣開始成形，8歲就已有現時的靚樣，10歲至13歲時，讀書的她原來是「四眼妹」，顯得她更有文青味，之後有紀錄她參加無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》，一首《戀愛預告》改寫了人生，成功踏上摘星之路，近年陸續推出個人單曲，「女神」就此育成。

「小菲象」又邀了電台DJ「當奴叔叔」拍攝祝福片，自言已忘記18歲的他表示：「就算喺新西蘭要考試同時兼顧香港嘅唱歌事業，唔使理佢哋呀，最緊要18歲時日日開開心心，食多啲、玩多啲，識多啲朋友，就算拍拖都所謂，因為要為將來嘅自己帶嚟開心嘅回憶，唔係點叫生日快樂。」至於生日應援活動第一擊，就是於今日有流動宣傳車出動。

Chantel逾百粉絲聚集在她假旺角的新歌廣告板下，為偶像越洋慶生，除出動流動宣傳車外，還和身在新西蘭的Chantel連線，送上大合唱生日歌，令她相當感動，大讚流動車「好靚」又多謝粉絲的祝福。