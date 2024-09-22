巨星雲集《灣區升明月》晚會　黃曉明台下風騷搶鏡

「2024灣區升明月電影音樂晚會」今晚（22號）晚假澳門舉行，逾百位中港及台電影人、音樂人，香港代表包括林憶蓮、杜德偉、古巨基、周柏豪、莫文蔚、周慧敏、李治廷、薛凱琪、張衞健、鍾鎮濤、曾比特及許靖韻；台灣藝人有林宥嘉、林志炫、王力宏、蘇有朋；內地的則有肖戰、周筆暢、姚晨、汪峰、易烊千璽、秦海璐等，還有內地奧運運動員，如樊振東及全紅嬋等輪流上台獻唱，卡士超強勁。

港星葉麗儀、鍾滇濤、杜德偉輪流上台獻唱，而身穿黑色吊帶裙的薛凱琪（Fiona）偕胡夏合唱《新不了情》。台下亦星光燿燿，傳婚訊的黃曉明似乎人逢喜事精神爽，跟同枱的嘉賓談笑風生，而主持人訪問汪明荃及樊振東時，坐在兩人身後的周柏豪、曾舜晞成功「攝位」出鏡。

「2024灣區升明月大灣區電影音樂晚會」的熱搜持續登頂內地多個社交平台。在晚會前一天的預熱直播中，資深節目主持人、音樂評論人伍洲彤受邀分享對此次舞台和明星陣容的音樂故事。談及「鐵肺」林子祥於「2021年灣區升明月歌會」《敢愛敢做》中的表演，他稱，林子祥的歌曲力量感染了無數年輕人，也激勵了現在許多「當打」歌手：「這麼多年過去以後，我覺得他依然保持着那種寶刀不老的這樣的一個稱號，同時在演唱的時候，那種投入，那種聲音的爆發力依然不減當年。」說到「阿姐」汪明荃，伍洲彤盛讚她的《萬水千山總是情》。作為一直活躍在舞台的「阿姐」，伍洲彤更是感嘆：「她一路走過來就像是一個創業史。」

在21日的綵排現場，李克勤稱自己是第二次參加大灣區電影音樂晚會活動，雖然今次演唱歌曲有變，但不變的是觀眾的熱情。他也向大家透露了此次演唱歌曲的關鍵詞：有節奏、花、四個字。

曾比特看到此次的主持陣容說，很期待蘇有朋的主持。作為「美食達人」的他也在線安利澳門的安德魯葡撻和水蟹粥給觀眾朋友。猶記得去年，「大灣仔」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰一曲《真的漢子》，讓每個觀眾重溫屬於香港電影的「熱血沸騰」；今年「大灣仔們」帶着回憶再次「殺」回晚會舞台。此外，在去年帶來精彩演繹的「阿姐」汪明荃今年將以晚會主持人的全新身份驚喜亮相，電影人張譯本次將首次解鎖主持人新身份，電影人蘇有朋也將再度主持大灣區電影音樂晚會。