【是日通勝】

農曆八月廿一

甲辰年 癸酉月 庚寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：出行、動土、安葬

忌：祭祀、出財、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：37、06、44

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

金牛座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

雙子座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

巨蟹座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

獅子座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

處女座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

天秤座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

天蠍座：多展現微笑總比板着臉好，較易為人接受。

人馬座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

山羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

水瓶座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

雙魚座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）猴 壓力大

鼠：事業發展一波幾折，保持冷靜莫氣餒。

牛：感情生活出問題，需要檢討相處方式。

虎：財運佳，投資可一試，但要謹慎行事。

兔：工作運有進步，面對競爭能處之泰然。

龍：做事易碰壁，遇見難題很容易慌失失。

蛇：經常熬夜不利健康，還會令運氣變差！

馬：應變力差勁，面對工作困境束手無策。

羊：桃花運強，有機會發展出一段異地戀。

猴：是日沖煞，工作繁忙，身心飽受壓力。

雞：做事要按部就班，別妄想能一步到位。

狗：相信自己的能力，事業可望大放異彩。

豬：有伴侶者要檢點言行，避免惹爛桃花。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

在不好的過去 做更好的自己

凡事都有好的一面，但你要先主動面對自己，知命認命。

中華文化的祖先在數千年來經歷多次考驗，積累許多不同的智慧，但由於沒有現今稱為「科學」的工具記錄下來，只能靠口傳。

火藥是中華文化中的四大發明，一直演變至今天，為甚麼沒有人稱它是迷信？由《易經》文化演繹出的玄學風水，為何經常被一些人稱為迷信，或被形容為沒有科學根據？媒體在設計玄學節目時，憑甚麼去斷定玄學為非精密科學？「科學」二字又是怎樣出來？更有些信奉不同宗教的人士，說其宗教不相信這方面知識。

我明白玄學知識好容易被人借用，卻未有真正用心或正確去解讀這知識，甚至有人趁別人運程低落、沒有方向時，打着偶像明星的形象，說自己能助你改變命運，可以嗎？哪怕是有病看醫生，也不能馬上康復吧！事實上，坊間某些大師利用別人的無助弱點，自吹自擂，吸引你信任他、追隨他，使你不停奉獻，結果得到甚麼？另外，有些人借用坊間具名氣的大師不停開班授課，或打着大師的名字及合照，以徒弟身份回到自己地區去做相關行業，久而久之，令玄學文化被人質疑，不受尊重。

每件事的發生，有其因（開始），定必有其果（結局）。