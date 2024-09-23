經典港姐何婉盈遊天壇　竟然撞樣吳啟華

何婉盈於1991年參選香港小姐，最後輸給郭藹明、周嘉玲及蔡少芬，雖然五強止步，但亦成功入行。何婉盈1996年退出娛樂圈，近年復出再做「兼職」歌手，更開設短片頻道與網民交流。她昨日（22日）分享遊覽北京天壇的影片，卻被網民指她撞樣吳啟華。

她日前到北京天壇遊覽，亦自拍影片咪嘴唱出自己的代表作《再見亦是朋友》，不過濾鏡似乎太勁，被網民指面目全非，更撞樣吳啟華。

當年很多港姐入行後都被發掘去拍劇集，但何婉盈加入TVB後主要接主持工作，曾主持過《勁歌金曲》、《新秀》等，後來在節目上無意間晒歌喉卻被華納唱片看中而加入樂壇，入行第二年已經有機會出唱片，《再見亦是朋友》和《愛上你是我一生的錯》當年在卡拉OK非常盛行，不過何婉盈之後的音樂路發展平平，她於1995年萌生退圈念頭，並在1996年重返校園，專心讀書。她由明星轉行做公關，近年成為股票投資經紀。

何婉盈90年代與魏駿傑因合作拍攝劇集《孤星劍》而相戀，但拍拖3年後分手。當時有傳魏駿傑曾爆出與何婉盈拍拖3年沒有性生活，被批評公開私事侮辱前女友何婉盈。何婉盈曾受訪直言戀情令她當時的玉女形象受影響：「其實可能唔公開好啲。」當被問及是否後悔戀過魏駿傑時，她表示︰「去到呢個歲數，就唔可以唔負責任嘅，唔只係呢啲嘅，有好多嘢人生做過嘅可能後悔，但係都要為自己負責任嘅，你話後唔悔，又唔可以咁講嘅，都係一個人生嘅歷程啦。」