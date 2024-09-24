領展樂富廣場舉辦歷史圖片展　三方協作譜寫粵港交流新篇章

【特約報道】為慶祝中華人民共和國成立75周年，領展資產管理有限公司（領展）與廣東革命歷史博物館、香港城市大學中文及歷史學系於樂富廣場聯合主辦「漫步長堤 省港雙輝：近代廣州香港商業互動與文化因緣」展覽，帶領參觀者走進時光隧道，在漫步廣州長堤的過程中，同時「發現」香港的蹤跡，感受粵港人脈相連、聲氣相通的人文風貌。

商場辦展體現「歷史就在身邊」 助力大灣區文化發展

領展商場與香港人日常生活息息相關，這次破天荒與博物館及大學在商場舉辦展覽，免費開放予所有市民入場參觀，體現「歷史就在身邊」的策展理念。領展及香港城市大學中文及歷史學系系主任程美寶教授不約而同表示，希望透過在一個與香港人日常生活息息相關的商場舉辦歷史圖片展覽，加深廣大市民對兩地在文化領域緊密聯繫的認識。對年輕一代來說，了解粵港兩地共同締造的這段歷史，將有助他們用更宏觀的角度認識香港。此外，展覽亦希望勾起生於廣州、長在廣州的香港長者的回憶，由他們告訴家中晚輩、社會大眾更多兩座城市之間的故事！

粵劇省港大班名角爭雄 長堤大放異彩

十九世紀末，部分粵劇藝人從廣州來香港謀生；1920年代，「省港大班」陸續出現，他們在劇本、角色、佈景及戲服等方面，均以迎合當時的都市觀眾品味為主，主要在香港的高陞、太平、和平、九如坊，以及廣州長堤的海珠大戲院、西關的樂善戲院等演出。來到1930及1940年代，薛覺先的「覺先聲劇團」和馬師曾的「太平劇團」並立藝壇，亦令粵劇藝術進一步大放異彩。

「漫步長堤 省港雙輝：近代廣州香港商業互動與文化因緣」展覽透過多張歷史圖片，包括海珠大戲院建築、戲院門口歡迎梅蘭芳到穗演出的牌樓、馬師曾、人壽年在廣州的演出消息，以及薛覺先在香港的演出資訊等，重現昔日省港大班在粵港大放異彩的光輝歲月。

三大展區 逾83張歷史圖片 訴說跨越百年的「省港情緣」

此次展覽透過逾83張歷史圖片，讓參觀者感受粵港兩地在商業及文化等方面的聯繫與互動。廣東革命歷史博物館介紹稱，展覽分為三個展區，其中「沿江而起」展示廣州長堤填海造地興建的緣由、過程以及與19至20世紀初香港的中環、上環和西環的異曲同工之處；「多元建築」展示在長堤不斷修建過程中，來自官方，以及廣州、香港、南洋商人各方的投資，使各式建築不斷坐落長堤，其中不乏與香港有諸多淵源。至於「省港印記」，則展示許多營業場所或機構，都在省港兩地各設總店分店；許多老字號，都標榜「省港馳名」，不少寓居遊走省港兩地的人，也在長堤留下足跡。

南音演出

南音是一種以廣府話說唱的曲藝，是廣東地方重要的歌謠。是次展覽將南音帶到會場，歡迎公眾到場欣賞。

日期及時間：展覽期間逢星期六、日約下午2時30分

演出團體：一才鑼鼓

（資料由領展提供）