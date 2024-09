王君馨出新歌壓力爆煲　同韓國歌手比較情緒大爆發

藝人王君馨離巢無綫後搞作多多,既拍電影又做歌手,之前還創立女士學院,幫助女士們提升價值及知識,絕對是叻女。不過,昨日(23日)推出新歌《Get Down》的她,似乎壓力爆煲,她前晚拍片於社交網分享自己的心情,說到最後時,更不禁眼濕濕,令不少好友及網民都極擔心其狀況,紛紛留言鼓勵。

君馨表示日前看了一個自己很喜歡的韓國女歌手新MV,之後腦海湧現不少畫面,更不斷諗:「你睇人哋Buget幾多?喺巴黎拍,你睇人哋幾多Dancers?睇吓你,喺度做緊乜?」似乎不斷與人比較,她指言幾年很努力做自己的歌,上首歌已是上年5月份推出,她說:「每一隻歌都好努力去做,一年先出一首歌,依家係咪冇大公司出唔到歌呀?冇人哋咁多Budget係咪就唔好睇?依家先出歌係因為上年年尾發生咗好多情緒、精神問題,處理咗好多嘢,但不同嘅聲音炸爆我個腦,可能我真係顧慮太多,魔鬼好鍾意打擊我哋嘅價值,心同個腦,點樣同人哋韓國歌手比呢?比乜嘢啫?我只可以做嘅係一步一步向前行,我好感恩,好多姊妹為我祈禱,今日勁病,如果你哋都Feel焦慮,唔好放棄...」君馨說時狀甚沮喪,但她亦不忘提醒自己,相當忐忑。

此時,不少圈中的好友都留言鼓勵,當中包括楊茜堯、袁偉豪、胡杏兒、鍾嘉欣、蔡思貝等等,當中楊茜堯留言:「Never compare,你已經做得很好,keep going!」袁偉豪表示:「盡了自己能力範圍就OK!」杏兒又留言:「You are very talented dear, believe in yourself, everyone has to walk their own path, just keep doing what u love doing .」歌手馮允謙亦支持她:「U got this Grace!」

而君馨的新歌MV昨晚上架,穿着黑色背心的她勁歌熱舞,相當有勁,網民看到都留言:「So Cool!」