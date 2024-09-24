王君馨出新歌壓力爆煲　同韓國歌手比較情緒大爆發

藝人王君馨離巢無綫後搞作多多，既拍電影又做歌手，之前還創立女士學院，幫助女士們提升價值及知識，絕對是叻女。不過，昨日（23日）推出新歌《Get Down》的她，似乎壓力爆煲，她前晚拍片於社交網分享自己的心情，說到最後時，更不禁眼濕濕，令不少好友及網民都極擔心其狀況，紛紛留言鼓勵。

君馨表示日前看了一個自己很喜歡的韓國女歌手新MV，之後腦海湧現不少畫面，更不斷諗：「你睇人哋Buget幾多？喺巴黎拍，你睇人哋幾多Dancers？睇吓你，喺度做緊乜？」似乎不斷與人比較，她指言幾年很努力做自己的歌，上首歌已是上年5月份推出，她說：「每一隻歌都好努力去做，一年先出一首歌，依家係咪冇大公司出唔到歌呀？冇人哋咁多Budget係咪就唔好睇？依家先出歌係因為上年年尾發生咗好多情緒、精神問題，處理咗好多嘢，但不同嘅聲音炸爆我個腦，可能我真係顧慮太多，魔鬼好鍾意打擊我哋嘅價值，心同個腦，點樣同人哋韓國歌手比呢？比乜嘢啫？我只可以做嘅係一步一步向前行，我好感恩，好多姊妹為我祈禱，今日勁病，如果你哋都Feel焦慮，唔好放棄...」君馨說時狀甚沮喪，但她亦不忘提醒自己，相當忐忑。

此時，不少圈中的好友都留言鼓勵，當中包括楊茜堯、袁偉豪、胡杏兒、鍾嘉欣、蔡思貝等等，當中楊茜堯留言：「Never compare，你已經做得很好，keep going！」袁偉豪表示：「盡了自己能力範圍就OK！」杏兒又留言：「You are very talented dear, believe in yourself, everyone has to walk their own path, just keep doing what u love doing .」歌手馮允謙亦支持她:「U got this Grace！」

而君馨的新歌MV昨晚上架，穿着黑色背心的她勁歌熱舞，相當有勁，網民看到都留言：「So Cool！」