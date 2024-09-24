李克勤上演搶歌大戰　率組員過關升級

內地競賽真人Show《披荊斬棘4》到第四場公演，綜合前三輪的公演平均成績，李克勤組全員過關，同時升級為四人部落，再加入一名跳舞高手黃瀟，以全新姿態繼續披荊斬棘。今次的公演會進行三場比賽，分別是各部落需完成一首部落表演的「部落Show」；與滾燙學長合力完成表演的「滾燙學長助力show」；最後一項則是隊長與滾燙學長合作show，推選兩位隊長及兩位滾燙學長合作表演。滾燙學長作為歌曲守關人參與搶歌環節，大家需要通過競技卡對決戰勝幾位學長才能獲得心儀的歌曲。

抽牌時，隊長克勤希望能抽到「X」卡，因為「X」卡可作為最大或最小的牌使用，以此獲得在比拼中的優勢，他還對抽牌的黃瀟說：「如果你抽到X，我就要錫你啦！」話口未完，黃瀟便抽到「X」卡，克勤整個部落興奮得一起歡呼慶祝。進入搶歌環節，幾位「哥哥」看到克勤時即唱起他的經典歌曲《紅日》來跟他打招呼，十分搞笑。經過三輪比賽，克勤一隊最終贏下《X-song》。

晚上回到宿舍後，克勤與滾燙學長陳楚生、王櫟鑫聊天時，得知王櫟鑫跟俞灝明在2007年時曾唱《紅日》出道，沒想到幾位「哥哥」之間有這樣的緣分。除此之外，為了保密最後一輪跟滾燙學長合作show的最終比賽歌曲《十字街頭》，克勤部落幾位「哥哥」用《秋意濃》來作「掩護」，假意練習《秋意濃》唱跳，克勤還找到慶憐請教歌詞日語發音，成功瞞天過海。