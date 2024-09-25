閔熙珍復職最後限期！NewJeans疑被HYBE淡化日本成績

韓國人氣女團NewJeans本月11日晚開直播向母公司HYBE發出最後通牒，要求最遲於今日（25日）讓遭卸任ADOR事務所代表理事的閔熙珍復職，ADOR的新任老闆金周永日前與5名成員及她們的父母進行緊急會面，消息指HYBE將於今日以非公開形式回應成員的要求。

而今日有韓國記者透過電台節目爆料指HYBE操控輿論，該記者稱他曾於今年7月7日報道NewJeans在日本的演唱會圓滿舉行，並報道了HYBE的股價，但其後HYBE方面聯絡他並要求他修改報道的內容，記者又公開與HYBE有關人士的通話錄音，有關人士在通話時指報道中說NewJeans在日本賣出102萬專輯並不合適，並稱「這個銷量是全世界的，她們沒有想像中那麼紅，並沒有賣出那麼多專輯」，記者質疑HYBE是有意淡化NewJeans在日本的成績，又指HYBE曾以廣告和高爾夫球聚會賄賂傳媒，以圖讓記者寫有關HYBE的正面報道。

對於爆料內容，HYBE方面其後澄清指聯絡記者只是想對方修改錯誤的內容：「報道說組合在日本賣出102萬張專輯，會令人以為她們的全球銷量有數千萬張。」對於被指以高爾夫球聚會討好記者，有關人士僅表示：「我們和媒體部長的高爾夫球約會是在今年5月約好，是在和記者通話之前，後來因為情況有變，我們認為是敏感時期，所以取消了。」又斥記者公開通話錄音是違反職業倫理，聲言會採取法律行動。