五堅情下月殺入廣州開騷　邱鋒澤：五隻餓狼已等了一年

由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒（小賴）及婁峻碩組成的台灣男團五堅情，自2022年啟動追夢航程，先後在台北、高雄、新加坡、香港，馬來西亞等地舉辦《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 》，反應相當不錯，下月12日他們將登「陸」廣州，於當地大搞首個合體演會，隊長邱鋒澤說：「想念彼此，想念現場和大家互動的感覺，我們的歌曲很久也沒有表演了，這是2024年五堅情第一場合體專場演唱會，也將是2024年終極一次！五隻餓狼已等了一年，期待強勢爆發！」

今次廣州演場會於寶能廣州國際體育演藝中心舉辦，是繼台北小巨蛋與高雄巨蛋後，舉辦演唱會最大之場地。問到是次廣州站專屬內容，零九說：「之前在香港、新加坡等地都有特別的準備，例如香港演唱會有獨家的致敬張學友、郭富城等歌羊，新加坡則準備了新加坡歌手的組曲等，但其實這次廣州舞台更大，可以呈現我們與舞者更多的舞蹈演出。」

堅果們（五堅情粉絲暱稱）期待五堅情台上首唱新歌外，不能少還有是令台下尖叫聲不絕的騷肌環節，肌肉擔當之一的婁峻碩說：「那就要看大家氣氛了，氣氛熾熱就要穿少一點降溫，哈哈！不過相隔一年的專場演唱會，我們一定會做最好的演出給大家，希望可以與世界各地的堅果們在那個晚上一起創造彼此最美好的2024回憶。」

日前五子在晚餐時直播與粉絲互動時，婁峻碩及黃偉晉看到網民的熱情留言及要求，寵粉的他們便借意騷出強壯手臂飲水夾菜，場面搞笑，不久再來一個「吃飯聞腳」環節說要再推高氣氛，怎知邱鋒澤毫不猶豫除鞋自聞，一瞬間更將穿上白襪的腳伸向黃偉晉和小賴，隔着屏幕都令人感受到現場歡樂搞笑氣氛！