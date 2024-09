張振朗胡定欣出類拔萃　膺最佳男女主角

由新加坡亞洲創意藝術學院(AACA)主辦的「2024亞洲影藝創意大獎」(Asian Academy Creative Awards 2024)今日(26日)公布亞洲各地區獲獎名單,無綫電視一舉橫掃中國香港地區十項冠軍殊榮,將代表香港角逐亞洲區冠軍大獎,結果將於十二月上旬公布。

劇集方面,張振朗及胡定欣分別憑《反黑英雄》及《破毒強人》獲封最佳男主角(Best Actor in a Leading Role)及最佳女主角(Best Actress in a Leading Role),而周嘉洛憑《寵愛Pet Pet》獲得最佳喜劇演員(Best Actor/Actress in a Comedy Role);而劇集《香港人在北京》獲得最佳喜劇節目(Best Comedy Programme)獎項;《破毒強人》監製羅永賢則獲得最佳導演(劇情)(Best Direction (Fiction))。

綜藝節目方面,麥美恩憑《Mayanne小喇叭》獲得最佳娛樂節目主持(Best Entertainment Host)獎項;《芷珊約您》獲得最佳綜合娛樂節目(Best General Entertainment Programme)獎項。《福祿壽訓練學院》獲得最佳遊戲/問答節目(Best Game or Quiz Programme);《日本18種住法》獲得最佳生活消閒節目(Best Lifestyle Programme)、而由周吉佩主唱的《羅密歐與祝英台》片尾曲「梁山伯的華爾茲」獲得最佳主題曲/主題音樂(Best Theme Song or Title Theme)獎項。

無綫電視行政主席許濤表示:「今年TVB再度蟬聯香港地區獲得最多冠軍的電視台,我們深感榮幸。這一成就不僅是對製作團隊辛勤付出的認可,也是對我們創新和高品質製作的肯定。」