金紫荊女企業家Cally「麗智人生」　分享AI如何轉變香港工作環境

【特約報道】在科技迅速發展的今天,人工智能(AI)已成為各行各業應對變化的重要工具。香港及澳門區總經理陳珊珊(Cally),於金紫荊女企業家協會舉辦「麗智人生」分享會上,深入探討了AI如何轉變香港的工作環境(Unlocking the Future with AI: How AI is Transforming HK's Workplaces)。

企業如何擁抱AI

Cally在演講中強調,企業不僅需採用AI工具,更應該激發員工對AI的熱情,使他們成為這一新技術的活躍用戶。她指出,這樣的文化轉型將有助於企業在日益競爭的市場中保持活力,並推動持續改革。與會的會員們對Cally的分享表示讚賞,並表示從中獲益良多,收穫了許多實用的見解和啟發。

協會的使命與未來活動

金紫荊女企業家協會一直致力於促進女企業家之間的合作與交流。協會將於10月29日在麗晶酒店舉行「第五屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮」,以表揚在商業領域展現卓越成就的女性。此外,協會計劃於11月下旬組織為期四天的“浙江考察團”,以促進兩地女企業家的交流合作。12月10日,協會將舉辦「慈善高爾夫球賽2024」,所有善款將捐贈給金紫荊女企業家慈善基金會。

活動盛況

出席當日活動的有慈善基金會主席兼永遠榮譽會長章曼琪,永遠榮譽會長丘璟珊、林淑怡,常務副主席許佩珊、蔡毅明、鄭美恩、顏麗儀 ,榮譽參事及其他副主席等,共有約60位參與者,大家共同見證了這場激動人心的分享會。Cally的演講不僅點燃了與會者對AI的興趣,也為未來的商業合作打下了基礎。透過這樣的活動,協會不僅提升了女性企業家的聲音,更推動了整個社會對女性成就的認識與重視。未來,無論是AI的應用還是女企業家的發展,協會都將繼續發揮引領作用,開拓新機遇。