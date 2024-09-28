領展資助香港及新加坡社福機構　加強社區連繫

忘年騎車樂 （新加坡）的活躍世代，是「愛・匯聚計劃」支持的首個新加坡項目，目標是為孤獨長者重新建立社交聯繫，並幫助他們重投社區。（客戶提供）

【營業資訊】領展房地產投資信託基金之管理人領展資產管理有限公司（領展）在9月23日星期一宣布，旗下旗艦慈善及社區參與項目「愛・匯聚計劃」將於2024/2025年度撥款1,800萬元予九個來自香港及新加坡的的項目，透過與社福機構及社區協作，服務有需要的青年及長者社群。

領展董事會主席歐敦勤表示：「領展『愛・匯聚計劃』的九個資助項目，充分反映我們致力為社區帶來正能量的決心。今年我們尤為欣喜在新加坡贊助首個項目，將我們對社區的支援擴展至香港與中國內地以外其他領展營運的地區。這些項目聚焦於促進青少年和長者的社區參與，讓他們能夠建立與社區的聯繫，培養對社區的歸屬感，並實踐共同理念。我們深信這些項目不僅具有深遠意義，還可以為所有人締造一個更美好的未來。」

「愛・匯聚計劃」支持的九個項目將於10月正式展開，其中四個全新項目旨在連繫社區中不同年齡層的人士，以建立健康及更可持續的生活方式，並加強與社區的連繫。四個新項目詳情如下：

忘年騎車樂 （新加坡）的活躍世代，是「愛・匯聚計劃」支持的首個新加坡項目，目標是為孤獨長者重新建立社交聯繫，並幫助他們重投社區。項目將培訓活躍長者以帶領孤獨長者騎三輪車出遊，並透過遊戲提高他們活動機會，以「長者服務長者」來實踐樂齡人生的理念。

凝動香港體育基金的「山 × 海 × 城」戶外運動旅程，透過為基層青年提供獨特的運動體驗，包括水上、城市及越野運動，促進香港青少年的身心靈健康，同時擴闊他們的視野。

良師香港的「領」行觀塘 - 社區及職業探索，以觀塘區基層中學生為對象，透過遊戲化任務進行職業探索和發現社區，加強青少年的社區參與並提升他們的歸屬感。

晉智慈善基金的特殊學習需要（SEN）基層青少年與治療犬共融藝術音樂工作坊，旨在融合治癒犬、音樂和藝術治療，加強基層SEN青少年的情緒管理和社交溝通技巧。

除了上述四個新項目外，領展來年將加強與五家社福機構的持續合作，擴大項目影響力。已連續第九年獲領展支持的小寶慈善基金的「惜食堂 - 惜食全方位食物回收及永續餸愛教育推廣計劃」，會繼續在領展鮮活街市及商場回收剩食外，今年亦會推出一個全新的教育計劃，培訓大學生在社區及校園推廣可持續發展議題。

Arts' Options的「長．智．戲」金齡多元藝術扎根計劃會繼續為長者舉辦一系列專業戲劇培訓，提升專業標準戲劇表演技能，並培養他們成為專業表演者和培訓導師。第二屆「金齡藝術節」也將在來年舉辦，推廣金齡藝術的吸引力。

其他「愛・匯聚計劃」支持的項目還包括：環保協進會的連繫自然 2024-2025，香港表達藝術治療服務中心的《藝術生命軌跡》表達藝術治療多元種族活齡社區計劃，以及啟勵扶青會的齊來茁壯 – 青年社區精神健康計劃。

此外，領展透過頒發「領展大學生獎學金」，並提供工作實習、服務社區等機會，幫助年輕人向上流動、實現自我價值。

領展「愛・匯聚計劃」以環境可持續發展、共融及活齡社區、以及青少年培育為支援範疇，連同2024/2025年度的撥款，「愛・匯聚計劃」由2013年迄今已合共投放1.58億元，累計資助逾190個項目，受惠社福機構及人次分別達118個及1,800萬。領展大學生獎學金自2015年成立以來，已頒發獎學金數量達1,820個。