《愛．回家》葉蒨文自爆追求者多　34E尹蓁晞曝脹爆乳

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Candy」一角而入屋的葉蒨文，晚上出席中環派對，近日劇中的角色桃花極旺盛，曾展望和何晉樂向她展開追求，她表示開心有感情線發展，看到有網民都希望「朱凌凌」（吳偉豪）回歸，加入追求她的行列，十分搞笑，葉蒨文戲言到時劇情就會好刺激，她表示：「我同展望嘅感情線回響好大，網民好瘋狂，將我哋之前第一次合作嘅節目《不能只有我看到的 便利店追女神食譜》嘅片段，再將愛回家片段剪輯成MV，叫我哋一齊，哈哈！」

葉蒨文對於網民熱愛感到有少少受寵若驚，至於能否成為熒幕CP要看監製安排。有感與展望合作有火花，有時排戲時互相會突然爆肚一句對白，令角色更加有趣。她指也有網民喜歡「朱凌凌」和「Candy」一對，所以也不知道故事如何走下去。問現實中可試過多人同時追求的經驗？她直認試過，但若沒有好感不會理會。

同場的尹蓁晞（Yumi)低胸裝示人，身形翻脹了不少，34E上圍更加澎湃，Yumi認胖了不少，笑言可能拍拖經常吃好東西，男友喜歡她圓潤一點，提到男友是教音樂，為人低調，很怕上鏡，沒有跟他一起出席。兩人拍拖多年，感情穩定，結婚就順其自然。她笑言早前修身成功卻沒有工作，現在長肉一點便有不少工作，感覺神奇，也希望有更多工作機會，故不介意肥。透露有意考健身教練牌及讀營養學，問是否希望鋪路轉行？她表示希望演藝和興趣兩邊兼顧。