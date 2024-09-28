歐陽妙芝兒子出戰韓國選秀　躋身百強成唯一香港代表

名模歐陽妙芝的兒子方玉亨（亨亨）向來熱愛K-pop，早前參加選秀節目《亞洲超星團》，雖然最終18強止步，但他未有放棄追夢。最近亨亨衝出香港，參加韓國選秀節目《PROJECT 7》，並成功躋身100強，近日官網公布了100強名單，除了韓國選手外，還有來自日本、內地、泰國及烏克蘭的選手，亨亨是唯一一位香港的參賽者，其中不少參賽者已經出道，競爭非常激烈。10月1日將會舉行首場對戰，而節目將於10月18日首播。

妙芝接受電話訪問，講到亨亨參加韓國選秀節目，她表示是兒子主動參加，她事前全不知情：「有朋友同佢講有呢個選秀，佢就拍片報名，佢怕失敗，所以事前冇同我講，入咗圍先講畀我知。」她透露兒子開學後已飛到當地集訓及拍攝節目，預計逗留3個月左右。提到妙芝之前曾在社交網上載兒子連續兩年獲學校獎學金的相片，問到亨亨現時飛地外選秀，學業方面怎辦？她說：「之前亨亨經常代表學校參加跳舞比賽攞獎，所以學校畀咗兩年獎學金佢，今次佢出去選秀學校都好支持，真係好感謝學校。」

由於亨亨現時只有16歲仍未成年，故妙芝之前也有陪兒子飛當地，安頓好再回港，但她揚言對兒子十分放心：「多謝之前《亞洲超星團》嘅經歷，係一個好好嘅訓練，令佢成長好多，佢依家要喺韓國同其他選手合宿，我遲啲會再飛當地幫佢補給物資。」而妙芝早前生日，正好亨亨獲准放假外出，母子可以一齊在韓國慶祝，節目製作人更帶亨亨到當地甜品店買蛋糕給妙芝，非常有人情味。問到亨亨如何溝通，她坦言：「對佢嚟講係好大挑戰，好在佢喺疫情期間有學韓文，所以佢都識啲韓文。」而作為廿四孝媽咪的妙芝也正積極上韓文堂，望能為幫助兒子在當地打點。

另外，亨亨的父母都非常支持他追夢，除了妙芝做跟得媽咪外，爸爸亦在社交網限時動態中上載亨亨的選秀官方照，並引用周星馳的電影金句「曾經有個偉人講過，如果冇夢想，同條鹹魚有乜分別？加油啊，我哋全都支持你！」十分窩心。